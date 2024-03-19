"Telif Hakları" konulu senaryo yarışmasının başvuruları başladı

SETEM'den yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen yarışmaya başvurular alınmaya başladı.

Telif hakları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan yarışmada ilk üçe giren eserlerin film çekimleri SETEM tarafından gerçekleştirilecek. Yarışmada birinciliği elde eden eser 10 bin lira, ikinci olan eser 6 bin lira, üçüncü olan eser ise 4 bin lira ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya 30 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye www.setem.org.tr adresinden ulaşılabilecek.