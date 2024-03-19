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Kültür-Sanat
AA 19.03.2024 09:28

İzmir Devlet Opera ve Balesi, konserle şehitleri andı

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Elhamra Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, konserle şehitleri andı
[Fotograf: AA]

"Çanakkale Şehitleri Anma Konseri"nde Ahmet Adnan Saygun, Muammer Sun, Cem İdiz, Turgay Erdener, Yalçın Tura, İlhan Baran, Sayram Akdil, Orhan Öner Özcan, Serdar Yalçın ve Ali Hoca'nın besteleri ve düzenlemeleri yer aldı.

İzmir Devlet Opera ve Balesi opera sanatçıları Nazlı Alptekin, Özlem Ateş Aksungur, Gökhan Varkan ve Teyfik Rodos tarafından gerçekleştirilen konserde sanatçılara piyanist Benan Dalkıran Gagliardo eşlik etti.

Konserde "Estergon Kalesi", "Drama Köprüsü", "Bozkırın Sesi", "Köroğlu", "Allı Turnam", "Efem" ve "Yine de Şahlanıyor" adlı eserler de seslendirildi.

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