TRT Avaz’ın 15. Yılı ve Nevruz Özel Konseri düzenlendi

Türk dünyasının ortak değerlerine katkı sağlamak amacı ile 21 Mart 2009’da yayın hayatına başlayan TRT Avaz’ın 15'inci kuruluş yıl dönümü, özel bir konserle kutlandı.

TRT Ankara Arı Stüdyosunda, “TRT Avaz 15’inci Yıl ve Nevruz Özel Konseri” düzenlendi. Konser canlı yayınla TRT Avaz ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Konserde, 40 kişilik senfoni orkestrası ile 6 ülkeden solist, Türk dünyasına ait unutulmaz eserleri seslendirdi.

Konsere 6 ülkeden solist katıldı

Nevruz'un Türk dünyası için özel anlamının da paylaşıldığı konserde, Türk dünyasının ortak kanalı TRT Avaz’ın 15 yıl boyunca gerçekleştirdiği yayıncılık başarıları da anlatıldı.

TRT Avaz’ın bir kültür kanalı olarak Türk kökenli halkların yaşadığı coğrafyanın dış dünyaya açılan penceresi olduğu vurgulandı.

Konserde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kerkük'ten sanatçılar sahne aldı.

Tüm sanatçıların birlikte seslendirdiği Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” şarkısı ile sona eren konser, stüdyo ve ekran başındaki izleyicilere keyifli anlar yaşattı.