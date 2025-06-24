Osmanlı'nın şifahanesi Bayezid Külliyesi'nde gece müzeciliği başlıyor

Edirne'de 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Gece Müzeciliği" uygulaması kapsamında faaliyete başlıyor.

Trakya Üniversitesi, müzenin yaz mevsimi boyunca Perşembe, Cuma ve Cumartesi akşamları saat 22.30’a kadar ziyarete açık olacağını açıkladı.

Sağlık Müzesi’nin Edirne’nin en önemli tarihî ve kültürel değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, müzenin yalnızca gündüzleri değil, geceleri de farklı bir atmosfer sunduğunu belirterek, “Şehrimize gelen misafirleri ve Edirne halkını bu özel atmosferi yaşamaya davet ediyoruz. Üniversitemiz Edirne’nin kültürel mirasına verdiği önemi arttırarak sürdürecektir” dedi.