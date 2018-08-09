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Oscar ödüllerine yeni bir kategori eklendi

Bu yıl 91'incisi düzenlenecek Oscar Ödülleri'ne yenilikler damga vuracak. Bu yeniliklerden en çok dikkat çekeni ise yarışmaya yeni eklenen "en popüler film" kategorisi.

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Oscar ödüllerine yeni bir kategori eklendi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen dünyanın en ünlü film ödülü Oscar'da bazı değişikliklere gidiliyor. 

Akademi Başkanı John Bailey ve CEO'su Dawn Hudson'un yaptığı açıklamaya göre, 91'inci Oscar Ödül Töreni'nde üç önemli değişiklik yapıldı. Bunlardan ilki törenin yayın saatinin üç saatle sınırlandırılması, ikincisi törenin daha erken bir tarihe çekilmesi, üçüncü ve en önemlisi ise  "Olağanüstü Başarı Yakalayan Popüler Film" başlıklı bir kategori eklenmesi.

Alınan kararla, en iyi animasyon filmi kategorisinin ödüllere eklendiği 2001 yılından bu yana Oscar'a ilk kez yeni bir kategori eklenmiş oldu.

Kaynak: CNN

Etiketler: popüler film, oscar
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