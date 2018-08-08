Kral Kaya Mezarları dünyanın birçok yerinden ziyaretçi ağırlıyor

Yeşilırmak’tan yaklaşık 100 metre yükseklikteki tepede kayalıklara oyulmuş mimarı yapısıyla dikkat çeken Kral Kaya Mezarları, Amasya'yı turizm açısından cazibe merkezi haline dönüştürüyor.

İrili ufaklı 21 kaya mezarı bulunuyor

Milattan önce 333'ten milattan sonra 26'ya kadar Amasya'yı başkent olarak kullanan Pontus Kralları için Harşena Dağı'nın güney eteklerine, kalker kayalara oyularak yapılan mezarlardan Yeşilırmak Vadisi boyunca irili ufaklı 21 tane olduğu biliniyor.

Kaya mezarları içinde en çok dikkati, 15 metre yükseklikte, 8 metre genişlikte, 6 metre derinlikteki "Büyük Kral Mezarı" ile Kızlar Sarayı üzerinde yer alan birbirine çok yakın oyulmuş üçlü kral mezarı çekiyor.

2015'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil edildi

Bazı dönemlerde hapishane olarak kullanıldığı bilinen kaya mezarlara, kayalara oyulan taş merdivenlerle çıkılıyor.

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hakan Karaman, UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasya Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın daimi listeye alınabilmesi için yoğun çalışmalar sürdürüldüğünü söyledi.

Dünyanın birçok yerinden ziyaretçi ağırlıyor

Helenistik döneme ait Kral Kaya Mezarları'nı görebilmek için dünyanın birçok yerinden ziyaretçilerin geldiğini belirten Hakan Karaman, "Yurt içinden, yurt dışından her bölgeden gelen turistlerimiz var. En çok Güney Kore, Azerbaycan, Endonezya, Malezya, Avrupa'dan Almanya, Fransa, İngiltere ve ulusal düzeyde de bütün şehirlerden gelen misafirlerimiz var" dedi.

Hedef bir milyon turist

Kral Kaya Mezarları'nın şehre hakim noktada bulunması dolayısıyla ziyaretçilere seyir zevki yaşattığını, mezarların bulunduğu noktadan ziyaretçilerin birçok medeniyete ait izleri aynı anda görebildiğini söyleyen Karaman, şöyle konuştu:

"Kral Kaya Mezarları'nın bulunduğu alan, şehre hakim bir noktada olup aşağı eteklerinde Osmanlı konut mimarisinin nadide örnekleri Yalıboyu evleri, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı mimari dokuları gözlemlenebilir. Şehrin mimari dokusu içinde antik çağdan günümüze gelebilen Alçak Köprü ve sur duvarları ile kaya mezarları şehrin önemli mimari yapılarındandır. Çok sayıda medeniyet ile tabiat harikasını bir arada görebileceğiniz bir konuma sahip. Amasya dinlerin ve uygarlıkların buluşma noktasında ziyaret edilmesi gereken şehirlerden bir tanesidir. Hem Türkiye'den gelen ziyaretçilerimizi hem de yurt dışından gelecek misafirlerimizi Türk konukseverliği ile Amasya'ya bekliyoruz."

Amasya'nın turizmde iyi durumda olduğuna da değinen Karaman, "Geçen yıl gelen yerli ve yabancı turist sayımız 625 bin civarında. 2018 için öngörümüz 750 bin civarı bekliyoruz. 2023 hedefimiz ise bir milyon turiste ulaşmak" dedi.

Kaynak: AA