Cumhuriyet tarihinin ilk taş camisi ibadete açılıyor

Cumhuriyet tarihinin ilk taş camisi ibadete açılmak için gün sayıyor.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa tamamı taş işçiliğiyle yapılan ve 20 milyon liraya mal olan Esenler Taş Cami, çevre düzenlemesiyle Eylül’de ibadete açılacak. Bir hayırseverin bağışladığı bin metrekarelik alana inşa edilen caminin inşaatı tamamlandı.

Yapımında hiç beton kullanılmadı

Tophane'deki tarihi Kılıç Ali Paşa Camii ve Manisa'daki Muradiye Camii'nin benzeri olacak taş camide kolon ve kiriş bulunmuyor.

Cami, kurşunlu kenetli ve zıvanalı sistemle yapıldı. Yapımında, 34 bin adet kenet ve zıvana kullanılan caminin 50 tonu kubbe yapımına ayrılmak üzere 170 ton kurşun kullanıldı.

Yapımında hiç beton kullanılmayan, "İstanbul Taşı" olarak da bilinen 2 bin-2 bin 500 yıl gibi uzun bir süre ayakta kalabilen cami, 2 bin 300 metreküp küfeki taşından yığma tekniğiyle yapıldı.

Camiyi oluşturan binlerce taş, 5 taş ustasının elinde şekillendi. Her bir bloku yaklaşık 500 kilo ya da bir ton olan taşlar, birbirine horasan harcı, zıvana ve kurşunla tutturuldu. Bu taşın özelliği sayesinde cami, yazın bunaltıcı sıcaklardan, kış aylarında ise dondurucu soğuklardan korunacak.

Osmanlı mimarisinden esinlenildi

Caminin ana kubbesi, 1.60 santimetrelik ana taşıyıcılar üzerine oturtuldu. Duvar kalınlığı ise 1.20 cm ile 1.40 cm genişliğinde örüldü.

Osmanlı mimarisi örnek alınarak, 3 kapılı ve kesme taşlardan yapılan caminin ana kubbesinin her iki yanında şerefeli iki minare bulunuyor. Minarelerin çevresinde de daha küçük üç kubbe yer alıyor. Mimarisi ve estetiği ile ilgi uyandıracak caminin ön ve yan cephelerinde de kemerler yer alıyor. Taş caminin şadırvanı, avlusu ve çevre düzenlemeleri de camiye uygun tasarlandı.

Yaklaşık bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin mimari projesini, Mimar Ahmet Tanyolaç çizdi. Mühendisliğini ise Kadir Fındıklıoğlu üstlendi.

“Burası bir yaşama alanı"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, caminin inşaatının bittiğini belirtti.

Cumhuriyet tarihinin yüzde yüz taş işçiliğiyle yapılan caminin Eylül ayının sonunda ibadete açmayı planladıklarını anlatan Göksu, "Cumhurbaşkanımızın teşrifi ile açılışımızı yapmak istiyoruz" diyerek, şunları söyledi:

"Sadece cami yapmakla kalmadık, burası bir yaşama alanı. Etrafında büyük bir meydan olması için 100 bin metre alan açıldı, kamulaştırmalar yapıldı. Yeraltı otoparkları, çocuk sokakları, bilim parkları ile beraber yaşama alanına dönüştürüyoruz. Burası Esenler’in ikinci büyük meydanı olacak. Böylece taş cami özelliğini korurken bir taraftan da çevresi ile büyük bir yaşama alanına dönüşecek."

Kaynak: AA