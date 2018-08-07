TRT World televizyon Oscar'ına aday

Türkiye'nin ilk İngilizce yayın yapan haber kanalı TRT World, habercilik başarısıyla dünyada ses getirmeye devam ediyor.

Kanalın ödüllü belgesel serisi Off the Grid'in geçtiğimiz yıl yayınlanan ve Ortadoğu'da açığa çıkan insanlık dışı organ ticaretini gözler önüne seren “Sessiz Ölüm” adlı bölümü, bu yılki Emmy'de 'Güncel Haber Programı' kategorisinde ödüle aday gösterildi

TRT World, bu kategoride dünyanın en prestijli haber kanalları tarafından yayınlanan 7 farklı yapımla ödül için yarışacak.

Ödül, 1 Ekim'de New York'ta sahibini bulacak.

'Sessiz Ölüm' belgeseli, geçtiğimiz Haziran ayında da İtalya’da düzenlenen Uluslararası Araştırmacı Gazetecilik Ödülünü kazanmıştı.





Belgeselde, ailelerine bir lokma ekmek götürmek umudu ile organlarını satan mültecilerin yaşadıkları zor durum, hem mağdurların hem de insan tüccarlarının ağzından anlatılıyor.

TRT World, daha önce de TSK'nın Suriye'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlediği bölgedeki yaşamı belgeselleştirmiş ve Dubai'de düzenlenen BroadcastPro Ortadoğu Ödülleri töreninde ''En İyi Yapım'' ödülüne layık görülmüştü.

Kaynak: TRT Haber