Türkiye’nin inanç turizmi açısından önemli merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı ile 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Bölge turizmine büyük katkı sunan tarihi mekanlar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telekonferans bağlantısıyla ziyarete açıldı.

[Fotoğraf: AA]

Cami, 2 yıl süren çalışmaların ardından cemaatiyle buluşurken, yerli ve yabancı turistleri de ağırlamaya başladı. Tarihi mekanda, bir yandan ibadetler yapılırken diğer yanda tarihi dokuyu görmek isteyenler ise gezi ve incelemelerini sürdürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

İbadet ve ziyarete açılan tarihi mekandaki fresklerin özel sistemle örtüldüğü, bazı yerlerin de özel camla kaplandığı görüldü. Bu sistem, namaz vaktinde otomatik olarak örtüldükten sonra, namaz bitiminde de tekrar ziyaretçilere açılacak.

[Fotoğraf: DHA]

Ayasofya Camii

Ayasofya, yüzyıllar boyunca şehri ziyarete gelen seyyah ve araştırmacıların ilgisini çekti. 1868 yılında harap durumda olan caminin Bursalı Rıza Efendi’nin teşvikleriyle yeni baştan onarıldığı biliniyor.

Bina, 1. Dünya Savaşı yıllarında sırasıyla depo, hastane ve son olarak yine cami olarak kullanıldı. 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Edinburg Üniversitesinin iş birliği ile restore edilerek 1964 yılından sonra müze olarak ziyarete açıldı.

Geç Bizans kiliselerinin güzel bir örneği olan yapı, kare-haç planlı ve yüksek bir merkezi kubbeye sahip. Yapı ana kubbenin etrafında değişik tonozlarla örtülmüş, çatı farklı yükseklikler verilerek kiremitle kaplanmış.

Üstün bir işçiliğin görüldüğü taş plastiklerde Hristiyan sanatının yanı sıra Selçuklu Dönemi İslam sanatının da etkileri görülmekte. 2012 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen, freskleri asma tavan ve özel perdelerle kapatılan Ayasofya, 2013 yılında kılınan cuma namazıyla resmen ibadete açılmıştı.