Boğaziçi Kültür Sanat Vakfından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve TRT'nin kurumsal iş ortaklığı ile düzenlenen festivalin ulusal uzun metraj, ulusal kısa kurmaca ve belgesel yarışmalarıyla festivalin film geliştirme platformu Bosphorus Film Lab'e başvurular başladı.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Ulusal Kısa Film Yarışması" ve "Bosphorus Film Lab" için "www.bogazicifilmfestivali.com" üzerinden yapılacak başvurular için son tarih ise 4 Eylül olarak belirlendi.

"Gerekli hijyen kurallarını sağlayacağız"

Boğaziçi Film Festivali Artistik Direktörü Emrah Kılıç, koronavirüs salgını nedeniyle bu sene birçok festivalin ertelendiğini ya da çevrim içi düzenlendiğini belirterek, şunları anlattı:

"Boğaziçi Film Festivali'ni festival ruhuna uygun şekilde fiziksel olarak gerçekleştirmeyi arzu ediyor, ekim sonu itibariyle gerekli hijyen kurallarını sağlayıp, alınan tedbirleri uygulayarak sinema salonlarında film gösterebileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle festivalin endüstri bölümü olan 'Bosphorus Film Lab' kapsamında online imkanları kullanırken aynı zamanda fiziksel olarak da etkinlikler gerçekleştirmek istiyoruz. Festivalde sanat ve sinema konuşmak, salonlarda film izlemek ve kendimizi daha iyi hissedebileceğimiz bir festival yapmak özellikle bu dönemde hepimiz için çok önemli."

Hangi ödüller verilecek?

8. Boğaziçi Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nın kazananı, 100 bin liralık "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film Ödülü"nün sahibi olacak.

Yarışmada ayrıca "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Kurgu" dallarında da ödüller dağıtılacak.

Kategori ödüllerinin yanı sıra ulusal yarışmada Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından ilk veya ikinci filminin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla 10 bin liralık "FİYAB En İyi Yapımcı Ödülü" verilecek.

Festivalin ilk yılından itibaren kısa filme olan desteği, "Ulusal Kısa Kurmaca Film" ve "Ulusal Kısa Belgesel Film" olmak üzere yarışmalı iki farklı kategoride devam edecek.

Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı "Ulusal Kısa Film Yarışması"nda ve "Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması"nda en iyi filme 10'ar bin lira ödül verilecek. Festivalin yarışmalı kısa bölümlerinde yer alan tüm filmler aynı zamanda 25 bin liralık "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü" için de aday olacak.

"Bosphorus Film Lab"

TRT'nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen "Bosphorus Film Lab"e yapım ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek.

"Pitching Platformu"nda yarışan bir proje "TRT Ortak Yapım Ödülü"nü alırken bir proje de "Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü"nün sahibi olacak. "Work in Progress" kapsamında yer alan projeler de 25 bin liralık "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü" ile "CGV Mars Dağıtım Ödülü" için sunumlarını gerçekleştirecek.