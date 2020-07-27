Antalya Perge Antik Kenti'nde, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında, 2020 yılının ilk heykeli bulundu.

Bir zamanlar Pamfilya bölgesine başkentlik yapan Perge'de bulunan heykelle ilgili, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığından açıklama yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Yapılan açıklamada, M.S. 3'üncü yüzyıla ait ve giysili bir kadın heykeli olduğu belirtildi. Heykelin baş ve vücut kısımları iki parça halinde çıkarıldı. Heykelin restorasyon çalışmaları sonrasında, Antalya Müzesi'nde ziyarete açılacağı ifade edildi.

Dünyanın en zengin müzeleri arasında gösterilen Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin çok önemli bölümünü Perge Antik Kenti'ndeki buluntular oluşturuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Şehirdeki akropolisin Tunç Çağı döneminde kurulduğu düşünülüyor. Helenistik dönem boyunca şehir, eski dünya içerisindeki en zengin ve güzel şehirler arasında sayılıyor.