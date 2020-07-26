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Fransa'da metrelerce yükseklikte müzik ziyafeti
Fransa'nın Nantes şehrinde, İsviçreli piyanist Roş metrelerce yükseklikte piyano çalarak müzikseverlere eşsiz bir an yaşattı.
İsviçreli piyanist Alen Roş, ilginç bir deneyime daha imza attı. Tam 40 metre yükseklikte piyano çaldı.
90 derecelik açıyla yerleştirilen piyanosu vinç yardımıyla kaldırıldı. Piyanosu ile havada asılı kalan piyanist, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
Sanatçı daha önce de İsviçre, Almanya gibi farklı ülkelerde metrelerce yükseklikte konser vermişti.
Etiketler: piyanist fransa nantesSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 22:20
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