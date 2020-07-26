İsviçreli piyanist Alen Roş, ilginç bir deneyime daha imza attı. Tam 40 metre yükseklikte piyano çaldı.

90 derecelik açıyla yerleştirilen piyanosu vinç yardımıyla kaldırıldı. Piyanosu ile havada asılı kalan piyanist, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatçı daha önce de İsviçre, Almanya gibi farklı ülkelerde metrelerce yükseklikte konser vermişti.

