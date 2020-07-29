Çadırlar kuruldu, alan titizlikle hazırlandı. 1071 yılındaki zaferin yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar sürüyor.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yılı kutlamalarının gerçekleşeceği yerlerden biri Ahlat. Geleneksel yarışmaların düzenlendiği Çarho bölgesindeki alan bu yıl da etkinlikler için hazırlanıyor.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Okçular Vakfı ile birlikte yürütülen çalışmanın Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile gerçekleştiğini söyledi.

"El sanatları sergileri var. Yine Okçular Vakfı aracılığımızla etnosporu burada gerçekleştiriyoruz. Binicilik, okçuluk yani hipodrom gibi bir çalışmayı da burada gerçekleştirmiş olacağız."

Ahlat'ta etkinlikler 23 - 25 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışı 25 Ağustos'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zafer kutlamalarına katılması bekleniyor.

İlçede inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin de 25 Ağustos'ta açılışının yapılması planlanıyor.