Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde polis ekipleri, araçları durdurarak arama yaptı, vatandaşların ehliyet ve kimlikleri kontrol edildi.

Drone ile havadan da görüntülenen uygulamada özel harekat ve çevik kuvvet polisleri de çevre güvenliği aldı.

[Fotoğraf: AA]

Uygulamayı yerinde denetleyen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, mahalleyi yaya olarak gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

[Fotoğraf: AA]

Mahalledeki bir kahvehaneye oturan İnci, mahallelilerin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutladı, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.