Ordu Kurul Kalesi'ndeki eserler restore ediliyor

Doğu Karadeniz'deki 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi'nde, 2010'dan bu yana yapılan kazılarda yeni eserler bulunurken, bunlar ileride kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere restore ediliyor.

Sivri bir kaya üzerine kurulu kalede, Ordu Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 2010 yılında Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un katılımıyla başlatılan kurtarma kazısı, bu tarihten itibaren her yıl belirli aralıklarla devam ediyor.

Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan Ordu Kurul Kalesi'nde bu yılki çalışmalar tamamlandı.

2 bini aşkın eser restore edildi

2 yıl önceki çalışmalarda bulunan yaklaşık 200 kilogram ağırlığında, 110 santimetre boyunda, 2 bin 100 yıllık "tahtında oturan ana tanrıça Kibele", bugüne kadar çıkarılan en önemli eser olarak göze çarparken, bu sene çıkarılan ve yine 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen 3 farklı figürden oluşan heykeller de dikkat çekiyor.

Heykellerin yanı sıra 250-300 merdiveni de gün ışığına çıkarılan Kurul Kalesi'nde, kazı esnasında bugüne kadar bulunan 2 bini aşkın eser, ileride kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere restore edildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Şenyurt, bu yıl 15'i arkeolog 30 kişiyle yürüttükleri kazı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Şenyurt, 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Kurul Kalesi'nde bu yıl yaklaşık 2 ay çalıştıklarını belirterek, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de önemli eserleri gün yüzüne çıkarmayı başardıklarına işaret etti.

"Kurul Kalesi tarihe ışık tutmaya devam edecek"

Yücel Şenyurt, kalede çok güzel eserlerle karşılaştıklarınıdan bahsederek, şunları anlattı:

"Ordu Kurul Kalesi'ndeki yaşamı, hem dinsel hem de askeri anlamda yerleşimin tüm özelliklerini yansıtan önemli eserler bulduk. Bulduğumuz bu eserlerle Karadeniz, Anadolu ve Türk arkeolojisine ve kültürel mirasına önemli katkılarda bulunduğumuzu düşünüyoruz."

Çıkarılan tarihi eserlerin asla azımsanamayacağını söyleyen Şenyurt, "Karadeniz'in yeşil örtüsünün altında bundan sonra da çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarılacağını tahmin ediyoruz. Bundan sonra devam edecek çalışmalarla Kurul Kalesi tarihe ışık tutmaya devam edecektir" dedi.

Restorasyonu tamamlanan eserlerin ileriki süreçte kurulacak arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere yetkililere teslim edileceği anlatan Şenyurt, kazı çalışmalarının en az 20 yıl daha devam etmesinin öngörüldüğünü belirtti.

"Kurul Kalesi öğrencilere tecrübe kazandırdı"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Atakan Akçay da, Kurul Kalesi kazılarında şimdiye kadar 200'den fazla arkeoloji öğrencisinin görev aldığını söyledi.

Kazıda görev alan tüm öğrencilerin büyük deneyime sahip olduğundan bahseden Akçay, şöyle konuştu:

"Kurul Kalesi tüm öğrencilere tecrübe kazandırdı diyebiliriz. Bizimle çalışma fırsatı bulan öğrencilerimiz, kazıya başladıktan sonra Batı Anadolu'dan, Ege ve Akdeniz dünyasından alışık olduğu birçok arkeolojik unsuru Karadeniz'de de görmeye başladığında, hatta onlardan daha nitelikli eserleri gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadı. Burada çalışan tüm öğrencilerimiz Ordu'dan memnun ayrıldı."

Kaynak: AA