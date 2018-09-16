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Aladağ Gençlik Kampı yaz döneminde binlerce öğrenciyi ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Bolu Aladağ Gençlik ve İzcilik Kampı, yaz sezonunda farklı illerden gelen 4 binin üzerinde genci ağırladı.

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Aladağ Gençlik Kampı yaz döneminde binlerce öğrenciyi ağırladı

Bolu Aladağ'da bulunan ve her türlü sportif ve kültürel faaliyetin yapıldığı, farklı eğitimlerin verildiği Aladağ Gençlik ve İzcilik Kampı'nın yaz dönemi tamamlandı.

Türkiye'nin 80 farklı ilinden gelen 12-22 yaş arası gençler, burada katıldıkları kamplarda hem diğer illerden gelen gençlerle tanışma imkanı buldu hem de çeşitli spor dalları ve kültürel etkinlikler hakkında eğitildi.

Kamp kapsamında her hafta düzenlenen "kamp ateşi" etkinliğinde, gençlere alanında uzman yazarlar, sosyologlar, psikologlar ve başarılı sporcular tecrübe ve bilgi birikimlerini aktardı.

Gençlik kamplarına katılan gençlere ayrıca okçuluk, tırmanma duvarı, kano, dağ bisikleti, paintball, ip parkuru gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra müzik, tiyatro, halk oyunu eğitimleri verildi.

Kamp kapsamında Bolu'da bulunan tabiat parkları ile diğer doğal güzellikleri de gezme imkanı bulan gençler, her anı dolu dolu olan bir yaz tatili geçirdi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Aladağ Gençlik Kampı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, sportif ve kültürel faaliyet, Bolu, aladağ
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