Et ile bulgur birleşiyor, ortaya lezzetiyle anılan "borani" çıkıyor

Ünü ülke sınırlarını aşan ve lezzetleriyle adından övgüyle söz ettiren Şanlıurfa'da, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun da tescillediği "Urfa pencer (pazı) boranisi" lezzetiyle midelere, görüntüsüyle de göze hitap eden önemli yemekler arasında yer alıyor.

"Borani" özellikle tarihi kentte özellikle kış aylarında genelde misafirler için hazırlanıyor. Ayrıca, kuşbaşı et, pazı, nohut ve soya fasulyesi pişirildikten sonra yağda kızartılan bulgur köftesi ilave edilerek sarımsaklı yoğurtla sunumu yapılan etli yemek çeşitleri arasında önemli bir lezzet olarak dikkat çekiyor.

Hazırlanması zahmetli olduğu için yapımı giderek azalan ancak evlerde kadınların bir araya gelip özel günlerde pişirdiği boraninin, gelecek nesillere aktarılması için de bazı çalışmalar yapılıyor.

Hamarat Eller Çarşısı'nda günlük hazırlanıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı çalışmada kentin unutulmaya yüz tutmaya başlayan yöresel yemekler, Hamarat Eller Çarşısı'nda günlük hazırlanıyor. Daha sonra Şanlıurfalılara ve şehre gelen misafirlerin beğenisine sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, 12 bin yıllık bir tarihi geçmişe sahip kentte yemek kültürünün de bu kadar eski olduğunu söyledi.

Bunun için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hamarat Eller Çarşısı'nda unutulmaya yüz tutmuş yemekleri ve tatlıları yaşatmaya çalıştıklarını belirten Özçınar, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa ateş ile etin buluştuğu ilk kent yerleşim yeri Göbeklitepe de bunun kanıtı. Birçok medeniyete başkentlik yapmış Şanlıurfa önemli damak tatlarına da sahip. Belediyeye ait bu çarşımızda her gün farklı bir yemek yaparak yöresel tatlarımızı yaşatmaya gayret ediyoruz. Borani yemeğinin de tanıtımı için büyük bir çaba harcıyoruz. Kaybolmaması ve tanıtımı için kente gelen yerli yabancı turistlerin beğenisine sunuyoruz. Amacımız yöresel yemeklerimizi gelecek nesillere aktarmak."

Şanlıurfa yemekleri arasında ilk sıralarda

Vatandaşlardan Gülşen Topuzşener ise, borani yemeğini çok beğendiğini ancak yapımının zahmetli olduğunu anlattı.

Boraninin Türkiye'nin her yerinde yapılabilecek çok lezzetli bir yemek olduğunu vurgulayan Topuzşener, "Malzemeleri her yerde bulunabilen ve sunumu çok özel bir yemek türümüz. Şanlıurfa yemekleri arasında ilk sıralara koyabileceğimiz borani özellikle misafirlere ikram edilen önemli bir yemeğimiz" dedi.

Kaynak: AA