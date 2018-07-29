Müzikten aldıkları ilhamı tuvale aktarıyorlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanındaki Barış ve Özgürlük Parkı’nda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Sanat Atölyesi’nde bir grup genç ressama, arkadaşları hem modellik yapıyor hem de müzikle keyifli dakikalar yaşatıyor.

3 ay önce kursa başlayan Çağla Çizo, arkadaşının hem modellik yaptığını hem de gitar çaldığını belirterek, “Resim ilgim benim ilkokul zamanlarında başlamıştı, 6 yıldır resim yapıyorum. Burayla sergi sayesinde tanıştım, iletişim kurdum, sonra buraya geldim. Öyle devam ediyorum şu anda. 3 aydır kurs eğitimi görüyorum. Arkadaşımızı buraya çağırdık, zaten kendisi gitar çalıyordu. Hem bize modellik yapıyor hem de gitar çalıyor. Bu şekilde sanatları birleştirmek olduk” dedi.

Kursa katılan Ahmet Kılıç ise, çalışmanın çok güzel olduğunu söyleyerek, “Bir seneye yakın olacak. Hiç eğitimim yoktu, hocamla tanıştım resim yaptım. Çok seviyorum resim yapmayı. Hocamla bir ara bağımız kopmuştu, şimdi tekrar geldi. Bu çalışma çok güzel, hiçbir yerde bulacağımı düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

"Müziğin çok ayrı bir ruhu var"

Kız arkadaşı sayesinde resim kursuna gittiğini ve ortamı görünce müzik yaparak onlara eşlik ettiğini belirten Orçun Süha Topçu, “Yaklaşık 2 senedir amatör anlamda gitar çalıyorum. Atölyeyi kız arkadaşım sayesinde keşfettim, kendisi burada resim yapıyordu, ben de destek amaçlı buraya geldim. Daha sonra insan resmi görünce büyüleniyor, burada olmaktan keyif alıyorum. Resimle pek bir alakam olmasa da bu ortamı görünce, bu insanları tanıyınca ben de onlara gitarla destek verince hoşuma gidiyor. Müziğin çok ayrı bir ruhu var. Müziğin ruhunu keşfeden insanlar için çok büyük bir ilham kaynağı. Biz burada resimdeki ilhamla müzikteki ilhamı bir araya getirip ortaya harmanlanmış bir şey çıkartıyoruz ve çalışmalarımızın çok daha güzel olduğunu gördük böylelikle. Bir karar aldık, haftanın belirli günlerinde müzik eşliğinde yapıyoruz. Bazı günler halk müzikleriyle de yapıyoruz” dedi.

Resim yapan gençlerin eğitmenleri Uğur Pekcan da, bu farklı sanatsal çalışmaya katkıda bulunduğunu ve resimle uğraşan, resim çizmeyi öğrenmek isteyen gençleri Sanat Atölyesi’ne beklediğini söyledi.

Kaynak: İHA