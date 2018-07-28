TRT Çocuk'tan ebeveynlere mahremiyet eğitimi uyarısı

TRT Çocuk, internet sitesi ve Twitter adresi üzerinden ebeveynlere yönelik çocuklarda mahremiyet eğitimini konu alan bir video yayınladı.

Video'da çocuklara mahremiyet eğitimi verilmesinin, çocukların ruh ve beden sağlıklarını korumak ve güvenliklerini sağlamak için son derece önemli olduğu belirtildi. Çocuklara mahremiyet eğitimi, korku ve endişe yaratmadan, günlük yaşamın seyri içinde, doğal olarak verilmesi gerektiği vurgulandı.

"Her zaman çocuğumuzun yanında olamayız ancak 'Mahremiyet Eğitimi' ile ona istismardan korunmayı öğretebiliriz."



Peki, çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl verilmeli?



Ebeveyn Akademisi videoları:https://t.co/lXRF6V9cbW#trtcocukebeveynakademisi #mahremiyeteğitimi pic.twitter.com/Y7grHndcZR — TRT Çocuk (@trtcocuk) 27 Temmuz 2018

Ebeveynlere yapılan uyarılar şöyle:

- Ayıp, yasak, günah gibi kelimeler yerine !mahrem' kavramının kullanılması çocukların duygusal gelişimi için önemlidir.

- Sevmek, öpmek, yıkamak gibi sebeplerle isteği dışında, zorlayıcı yaklaşımlarla çocukların korunma refleksleri zedelenmemelidir.

- Yetişkinlerin çocuğa dokunacağı durumlarda ona nedenini açıklayarak yaklaşması ve müsaade istemesi gereklidir.

- Çocuğa bedenine dokunulmasını isemediği durumlarda itiraz etme hakkı tanınmalıdır.

- Yetişkinler çocukları severken ya da onlarla oynarken orantısız güç kullanarak kendilerini güçsüz ve çaresiz hissettirmekten kaçınmalıdır.

- Çocuklara mahremiyetlerinin ihlal edildiği durumlarda tepki vermeleri, bağırmaları, kaçmaları veya yardım istemeleri gerektiği öğretilmelidir.

- Mahremiyetlerine yönelik kendilerini rahatsız hissettikleri durumları ebeveynleriyle veya güvendikleri bir yetişkinle paylaşmaya teşvik edilmelidirler.

- Çocuklara telefon numaranız, adresiniz ile, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 112 Acil gibi önemli numaralar mutlaka öğretilmelidir."

Kaynak: TRT Haber