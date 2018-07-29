  • 29 TEMMUZ 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.843
    EURO 5.667
  • BIST 95584.84
    ALTIN 190.522
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Uluslararası 13. Kafkas Kültür ve Sanat Festivali yapıldı

Uluslararası 13. Kafkas Kültür ve Sanat Festivali yapıldı

Kahramanmaraş Göksun'da Uluslararası 13. Kafkas Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Uluslararası 13. Kafkas Kültür ve Sanat Festivali yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Göksun Belediye Başkanlığı ve Göksun Çerkes Kültür Derneği'nin iş birliğiyle Alparslan Türkeş Mesire Alanı'nda yapılan festivalde renkli görüntüler oluştu.

Katılımcılar, Kabardinka Halk Dansları Topluluğu'nun sunduğu gösteriyi ilgiyle izledi.

Festivalde Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nden Oksana, İnna, Grup Fıtzemaq, Betuğan/Fatime ve Amirhan şarkılar söyleyip gösteri yaptı.

Açılışta, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Kültür Bakanı Muhaddin Kumahua, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ve Göksun Kaymakamı Hüseyin Aydın ile diğer yetkililer konuşma yaptı.

Festivalde emeği geçenlere plaket verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Uluslararası kafkas kültür ve sanat festivali, Kahramanmaraş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER