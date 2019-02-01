TRT'nin beğeniyle izlenen kanallarından TRT Belgesel, yeni bir yapıma imza atmaya hazırlanıyor. "Muhacirler" adlı belgeselin çekimlerine Bitlis'te başlandı.

1915 yılında Rus işgalinden kaçan bir ailenin dramını konu alan belgesel, 2020'de seyirciyle buluşacak. Göç hikayesi, drama tarzında belgeselleştiriliyor.

Yerel oyuncular rol alacak

Profesör Halil Değertekin'in 'Muhacirler' adlı kitabından esinlenilen belgeselin yönetmeni Nurtaç Erimer, şöyle konuştu:

"1915 yılında Rus işgalinden kaçarak Bitlis'ten ve Varto'dan çıkan bir ailenin yaşadıklarının arkasında, bu yörede yaşanan bir gerçeği anlatmaya çalışıyoruz."

Belgeselin çekimlerinde kameramanından kostümcüsüne, TRT personeli çalışıyor. Oyuncu ekibinde ise yerel oyuncular ve yöre halkı var.

Prodüktör Cafer Şanal da, "Bitlis'e kalabalık bir ekiple geldik. Bitlis Valiliğinden, Bitlis Eren Üniversitesinden ve Bitlis halkından çok destek aldık, lojistik destek. Oyuncularımız var Van Devlet Tiyatrosundan, yerel oyuncularımız var, yerel gençlerimiz var" dedi.

Çekimler bu yıl içinde tamamlanacak

TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğü'nün desteğiyle çekilen belgesel, yaşanmış bir göç hikayesini anlatacak.

Nurtaç Erimer, "Rus işgalinden evlerini bırakarak kaçan insanları yollarda çekiyoruz. Üç ay yürümüşler karda kışta. Yani 1915'e dair 1916'ya dair 2 sefer çekeceğiz. Bir de günümüz kısmı var işin" dedi.

Belgesel çekimlerinin bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Belgeseli 2019 sonu veya 2020 başlarına yetiştirmeye çalışacaklarını söyleyen Cafer Şanal, "Çünkü kış çekimlerimiz var, baharda çekimlerimiz var, yaz çekimlerimiz var. Nihayetinde kitabın yazarı hocamızla Halil Değertekin ile de geleceğiz Bitlis'e " dedi.

Animasyon ve kurgu aşamalarının da tamamlanmasıyla dramatik belgesel Muhacirler, seyirciyle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber