1892 yılında hizmete giren Hasanpaşa Gazhanesi, enerji müzesi ve kültür merkezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor.

1993 yılına kadar Kadıköy ve çevresine enerji ve ısıtma imkanı sağlayan ve 32 bin metrekarelik alana kurulu olan Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi yeni bir başlangıç için gün sayıyor.

Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi'nin restorasyonu son aşamada

Hasanpaşa Gazhanesi'nde 2014 yılında başlayan restorasyonla ilgili çalışmaların yüzde 80’i tamamlandı, 24 yapının yenileme çalışmaları son aşamaya geldi.

Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi'nin yenilenme çalışmaları ilk kez TRT Haber tarafından görüntülendi.

Çalışmalar tamamlandığında gazhanede, enerji müzesi ve şehir tiyatroları için 330 koltuk kapasiteli bir tiyatro sahnesi kurulacak.

Proje kapsamında, alanda, 310 araç kapasiteli otopark, uluslararası sergi salonu, açık pazar yeri, eğitim ve sanat atölyesi, kütüphane, seyir terası gibi mekanlar da yer alacak.

Yıl sonunda ziyaretçilerine kapılarını açacak

Yaklaşık 50 yıl Fransızlar tarafından işletilen Hasanpaşa Gazhanesi, 1931 yılında millileştirildi ve 1945 yılında İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) devredildi.

Anıtlar kurulu tarafından onaylanan projeyle yenilenen edilen yapının, yıl sonunda ziyaretçilere kapılarını açması planlanıyor.

Haber: Elif Akkuş

Kamera: Muratcan Reyhan