Muğla'da Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili bulundu

Milas'ta, Karia ve Likya Dönemi'ne ait 3 bin yıllık eserlerin yanı sıra civardaki kömür havzalarında milyonlarca yıl öncesine tarihlenen hayvan fosilleri gün yüzüne çıkıyor.

Milas Alatepe mevkisinde kömür arama çalışmaları yürüten Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, çalışmalarda Miyosen Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen balık fosiline rastladı.

Fosil üzerinde laboratuvarda inceleme yapan Sipahi, kömür arama çalışmaları sırasında sedimanter bir kayaç içinde Miyosen Dönemi'ne ait olduğunu tahmin ettikleri göl balığının iz fosiline rastlandığını belirtti.

Türkiye'de farklı dönemlere ait sedimanter kayaçlar içinde farklı birçok fosile rastlamanın da mümkün olduğunu vurgulayan Sipahi, her fosilin bulunduğu bölgenin geçmişi hakkında bilgi verdiğini anlattı.

"Bölgede 14 milyon yıl önce göl olduğunu gösteriyor"

Bulunan fosilin tahminen 14 milyon yıl önce bölgede bir göl olduğunu gösterdiğini belirten Sipahi, "Gölde yaşayan bu balık ölüyor ve göl tabanına düştükten sonra üzeri sedimantasyon sonucu zaman içinde örtülüyor. Daha sonra göl kuruyor ve fosili barındıran birimler açığa çıkıyor" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Gül de, benzer fosil örneklerinin Yatağan'daki kömür sahalarında da görüldüğünü belirtti.

Prof. Dr. Gül, Milas Alatepe'de bulunan balık fosilinin Orta Miyosen Dönemi'ne ait olabileceğini, bunun da 16 milyon yıl ile 11,6 milyon yıllarını kapsadığını söyledi.

Benzer fosil örneklerine rastlandı

1980 yılında Maden Tetkik Arama Kurumunun (MTA) Yatağan ilçesinde yürüttüğü çalışmalarda benzer fosil örneklerine rastlandığını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Bölgemizde benzer fosillerin varlığı uzun süreden beri bilinmektedir. Özellikle Zeki Atalay tarafından 1980'de Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni'nde yayımlanan Muğla-Yatağan ve yakın dolayının Karasal Neojen Straigrafisi Araştırması başlıklı çalışmada Orta Miyosen (15,9-11,6 milyon) olarak adlandırılan jeolojik döneme yaşlandırılmış, akarsu ve özellikle göl çökelleri içerisinde bulunmaktadır. Bu çökeller yöremiz için önemli hammadde olan linyit yataklarında bulunduğu, kireçtaşı, killi kireçtaşı-marn, kiltaşı olarak adlandırılan birimler içerisinde bulunmaktadır."

Gül, bölgede rastladıkları fosillerin yanı sıra başkaca önemli omurgalı ve omurgasız fosil varlığının da tespit edildiğini söyledi.

Kaynak: AA