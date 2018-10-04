Ahşap ve çelik Mehmet Şeker'in ellerinde farklı motiflerle süsleniyor

Çocukluğunda ahşap oymacılığına merak salan 43 yaşındaki Mehmet Şeker, bu hobisini ilerleterek meslek sahibi oldu. Zamanla ahşabın yanında çeliği de Osmanlı motifleri ve hayvan figürleriyle buluşturan Şeker, bu işi yapan sayılı ustalardan.

Şeker'in yoğun emek vererek titizlikle işlediği bıçaklar, Türkiye'nın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor. Mesleğini yalnız çalıştığı atölyesinde sürdüren Şeker'in elinden çıkan bıçaklar koleksiyonerlerin de ilgisini çekiyor.

Hem metale hem ağaca aynı motifleri yapıyor

Mehmet Şeker, çocukluğunda hobi olarak ahşap oymacılığı ile uğraştığını söyledi.

Bu merakını önce çalıştığı dükkanda silah gravürü yaparak, daha sonra bıçak saplarına ve çelik kısmına desen işleyerek geliştirdiğini anlatan Şeker, 4 yıl önce açtığı iş yerinde mesleğini sürdürdüğünü vurguladı.

Şeker, bıçağa müşterinin istediği deseni işlediğini belirterek, "Eskiden bu yana gravür işinde uğraştığım için hem metale hem de ağaca aynı motifleri yapıyorum. Buraya ağaç ve çelik olarak giren her şey işlenmiş bıçak olarak çıkıyor" dedi.

"İnce işçilik ve titizlik gerekiyor"

Dükkanda tek başına çalıştığını ve bıçağın sapına, çelik kısmına ve kılıfına şekil verdiğini vurgulayan Şeker, şöyle konuştu:

"Talep edilen bir figürün tekrar aynısını yapamıyorum. Yaptığım bir uygulamanın eşi olmuyor. Yaptığım iş çok meşakkatli ve zaman alıyor. Motifi düz olan bir bıçak yaklaşık 3 günde bitiyor. Fakat nakışlı bir bıçak olursa 2 ay kadar sürüyor. İşimi severek yapıyorum, bana ağır gelmiyor. Talep edenlerin çoğu bunu hobi ve koleksiyon için istiyor. Böyle olunca ince işçilik ve titizlik gerekiyor."

Türkiye'nin her yerine bıçak yapıp gönderdiğini söyleyen Şeker, "Devlet büyüklerine hediye için çok sayıda işleme yaptım. Yurt dışından talepler oluyor. Yapıyorum ama göndermede sıkıntı oluyor. Gönderdiğimiz ülke bunu 'silah' sayabiliyor. Devletimizden bunun için yardım bekliyoruz" dedi.

Fiyatlar 150 ile 50 bin arasında değişiyor

Şeker, son dönemlerde tarih dizilerinin etkisiyle bıçaklara Türk ve Osmanlı motifleri de işlemeye başladığından bahsederek, şunları söyledi:

"Genelde avcılar ve koleksiyonculara çalışırdım. Son dönemdeki Osmanlı dizileri sanatımızı ortaya çıkardı. Şimdi Türk ve Osmanlı motifleri üzerine çalışmalar yapıyorum. Sadece bıçak değil kılıç, kama ve balta isteyenler oluyor. Bu dizilerde görülen motiflerin birebirleri oluyor. Köpek, ördek ve kurt başlı bıçaklar yapıyorum. Birbirinden farklı figürler ve motifler elimizde sanata dönüşüyor."

İşlenen motif, kullanılan malzeme gibi kriterlere göre fiyatlandırmanın farklılık gösterdiğini belirten Şeker, "150 liraya bıçak da var altın işleme 50 bin liraya da var. Çok zaman alan motiflerimiz oluyor, en az 2 ay sürüyor. Bu yüzden işçilik ağır, kullanılan malzeme pahalı ve fiyat artıyor" dedi.

Şeker, meslekte son ustalardan olduğunu vurgulayarak, çırak yetiştirememekten üzüntü duyduğunu da anlattı.

Kaynak: AA