Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
İHA 18.08.2023 09:34

Mimar Sinan'ın eseri Cedid Ali Paşa Camii 458 yıldır ihtişamını koruyor

Osmanlı Sadrazamı Cedid Ahmet Paşa tarafından Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Mimar Sinan'a yaptırdığı tarihi cami, 458 senedir dimdik ayakta kalarak hala heybetini koruyor.

Mimar Sinan'ın eseri Cedid Ali Paşa Camii 458 yıldır ihtişamını koruyor
[Fotograf: İHA]

Cedid Ali Paşa Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından Cedid (Semiz) Ali Paşa tarafından 1565 yılında Mimar Sinan'a inşa ettirilmiştir. Çeşitli tadilatlar ve değişiklikler gören bu cami, bölgenin Osmanlı Dönemi'nde yapılan tek eseri olma özelliğine sahiptir.

Mimar Sinan'ın eseri Cedid Ali Paşa Camii 458 yıldır ihtişamını koruyor

Marmaraereğli ilçesinde Osmanlı döneminden kalan eser, 5 asır geçmesine rağmen hala ihtişamını koruyor.

Sadrazam Cedid Ali Paşa'nın 1565 yılında Mimar Sinan'a yaptırdığı cami, ilçeye gelenlerin uğrak yeri.

Tarihi caminin karşısında berberlik yapan Cengiz Gözükara, "Osmanlı döneminin tek eseridir burası Marmaraereğlisi'nde. Aldığım duyumlara göre, Cedid Ali Paşa gemiciymiş, buraya geliyor. Burada lodosa yakalanıyor. Diyor ki eğer ben mürettebatımla beraber kurtulursam kıyıya çıktığım zaman oraya cami yapacağım. O zaman buraya gemi geliyor dayanıyor limana ama dayandığı andan itibaren mürettebatıyla beraber buraya çıkıyor. Burada 1-2 ay konaklıyor. O konaklanma esnasında bu camiyi buraya inşa ediyorlar" dedi.

Mimar Sinan'ın eseri Cedid Ali Paşa Camii 458 yıldır ihtişamını koruyor

"Caminin malzemesini İstanbul'dan getirmiş"

Yarım asır önce Erzurum ilinden göç ederek Marmaraereğlisi ilçesine yerleşen Ebubekir Tosun, "Cedid Ali Paşa, burası fethedildiği zaman, Yunanlılardan alındığı zaman bu mahalleye gelmişler, Müslüman Mahallesi var, cami yok. O zaman gemiyle caminin malzemesini İstanbul'dan getirmiş ve bu camiyi inşa etmiş. O zaman bu zaman bazı ufak tefek tadilat gördüyse de hala sistemi aynı, tavanı aynı, duvarları ayakta duruyor. Caminin avlusunda ağaç direkleri vardı. Onlar çürümeye başlayınca söktüler, yerine beton attılar. Minare tadilat oldu, minare yenilendi" diye konuştu.

Mimar Sinan'ın eseri Cedid Ali Paşa Camii 458 yıldır ihtişamını koruyor

Tarihi caminin yer aldığı Marmaraereğlisi ilçesi Cedid Ali Paşa Mahallesi'nin Osmanlı'dan kalma yerleşim yeri olduğunu ifade eden Nurettin Özden, şunlar söyledi:

"Cedid Ali Paşa bir seferden dönerken yakalandığı fırtınadan dolayı Marmaraereğlisi'ndeki bir limana sığınmıştır. Bu sığınma esnasında, buraya sığındığından dolayı bir cami ile bir hamam yapmıştır. Cami şuan da mevcut olarak kullanılmaktadır. Fakat belli zamanlarda gördüğü tadilattan dolayı eski özelliğini kaybetmiştir. Hamamımız da yok olmuş derece de kaybolmuştur. Cedid Ali Paşa Camii Marmaraereğlisi'nde yıllardan beri hizmet etmektedir. Mimar Sinan'ın çıraklık ve ustalık dönemine rastlayan ufak mimarilerinden yaptığı camidir"

ETİKETLER
Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Robbie Williams Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:36
TCMB'nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
10:37
Eskişehir’de ekipler orman yangınları için 7/24 teyakkuzda
10:36
Oto yıkamada bagajı sert kapattın kavgası
10:36
Adana merkezli terör operasyonu: 5 gözaltı
10:23
Kurulan-kapanan şirketlerin sayısı açıklandı
10:25
Çankırı'da 2 bin 683 kişi hastane randevusuna gitmedi
Şapinuva’da 3 bin 500 yıllık hububat silosu bulundu
Şapinuva’da 3 bin 500 yıllık hububat silosu bulundu
FOTO FOKUS
Saraybosna kuşatmasına bir nefes: Umut Tüneli
Saraybosna kuşatmasına bir nefes: Umut Tüneli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ