Sanatçı Cahit Seyhanlı son yolculuğuna uğurlandı

Sanat camiasının önde gelen isimlerinden Cahit Seyhanlı vefat etti.

Sanatçının ölüm haberini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayımladığı taziye mesajında; "Adana'dan çıkıp Türkiye'ye mal olan ve yüreklere nüfuz eden saygın bir sanatkarımızdı. Merhum sanatçımızın şarkılarını her zaman takdirle dinlemiştim. Ne var ki bugün ebediyete irtihalini müessif bir hissiyatla öğrendim" ifadelerini kullandı.

Son yolculuğuna uğurlandı

84 yaşında vefat eden ses sanatçısı Cahit Seyhanlı için Adana Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Seyhanlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı ve vatandaşlar katıldı.

Seyhanlı'nın cenazesi burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de cenazeye çelenk gönderdi.