Açık 32.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 18.08.2023 09:24

Robbie Williams Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da verdi

İngiliz şarkıcı ve şarkı yazarı Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi.

Robbie Williams Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da verdi
[Fotograf: AA]

Tüm zamanların en popüler gruplarından biri olarak gösterilen "TakeThat"den ayrılarak solo kariyerine devam eden ve Türkiye'de de çok sevilen Williams, TemaCC organizasyonuyla Lujo Hotel Bodrum'da sahne aldı.

Sahnede yaptığı konuşmada sanatçı, "32 yıldır müzik yapıyorum ve bu gece size eğlencenin ne demek olduğunu göstereceğim" diyerek, "Let Me Entertain You" parçası ile konsere başladı.

Robbie Williams, yaklaşık 1 buçuk saatlik konser boyunca şarkı aralarında izleyicilerle sohbet etti.

Robbie Williams Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da verdi

"Bu benim Türkiye'deki ilk konserim"

"Bu benim Türkiye'deki ilk konserim" diyen Williams, henüz 16 yaşındayken 1990'lı yıllarda müziğe başladığı Take That grubu günlerinden videolar izletti ve espriler yaparak seyircileri güldürdü.

Konserde ayrıca "Strong", "Come Undone", "Don't Look Back in Anger", "Feel", "Kids" ve "Rock DJ"yi seslendiren Williams, hayatının en mutlu döneminde olduğunu açıkladı.

Williams ,"Gençken iki kuralım vardı. Asla evlenmemek ve çocuk sahibi olmamaktı. Şimdi ise eşim Ayda ve dört çocuğumla hiç olmadığım kadar mutluyum" dedikten sonra "Love My Life" şarkısını seyirciler arasında bulunan bir çifte ve oğullarına ithaf etti.

Robbie Williams Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da verdi

"Eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor"

İlk aranın ardından konserine "No Regrets", "She's the One" ile devam eden sanatçı, veda şarkısı "Angels"ı Türk köklerinden gurur duyan eşi Ayda ve onun 9 yıl önce 17 Ağustos'ta kaybettiği babasına adayarak, "Farkettim ki, eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum." diye konuştu.

Şarkıyı söylerken eşini telefonla arayan Robbie, şarkıyı canlı olarak dinletti.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Sanatçı Cahit Seyhanlı son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Kahramanmaraş'ta göle giren kişi boğuldu
10:44
Batman'da iki grup arasında kavga: 6'sı ağır 19 yaralı
10:45
Meteoroloji'den 5 il için sıcaklık uyarısı
10:45
TCMB'nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
10:37
Eskişehir’de ekipler orman yangınları için 7/24 teyakkuzda
10:45
Oto yıkamada "bagajı sert kapattın" kavgası
Şapinuva’da 3 bin 500 yıllık hububat silosu bulundu
Şapinuva’da 3 bin 500 yıllık hububat silosu bulundu
FOTO FOKUS
Saraybosna kuşatmasına bir nefes: Umut Tüneli
Saraybosna kuşatmasına bir nefes: Umut Tüneli
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ