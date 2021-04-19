'Mavera' dizisi Kazakistan'da yayınlanacak
Kazakistan ile Türkiye arasındaki kültürel bağ "Mavera" dizisi ile güçleniyor. TRT’nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatını anlatan “Mavera” dizisi bugünden itibaren Kazakistan'ın ulusal kanalında yayınlanacak.
Dünyaya açılan Türk dizilerine bir yenisi daha eklendi. TRT'nin ilgi çeken dizilerinden "Mavera" Kazakistan da yayınlanacak.
Hoca Ahmed Yesevi'nin hayatını konu alan dizi, Ramazan ayı boyunca ulusal "Qazaqstan TV''de ekranlara gelecek.
Mavera, "dünyanın görünmez yönleri" anlamına geliyor.
Hoca Ahmed Yesevi’nin hayatını konu alıyor
Ramazan ayına özel olarak hafta içi her gün 23.45'te TRT 1'de yayınlanan dizi, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesini anlatıyor.
Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hoca Ahmed Yesevi’nin Bağdat’ta sağladığı dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor.
Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği Mavera'nın oyuncu kadrosunda Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel ve Sinan Tuzcu gibi isimler yer alıyor.