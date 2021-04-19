Dünyaya açılan Türk dizilerine bir yenisi daha eklendi. TRT'nin ilgi çeken dizilerinden "Mavera" Kazakistan da yayınlanacak.

Hoca Ahmed Yesevi'nin hayatını konu alan dizi, Ramazan ayı boyunca ulusal "Qazaqstan TV''de ekranlara gelecek.

Mavera, "dünyanın görünmez yönleri" anlamına geliyor.

Hoca Ahmed Yesevi’nin hayatını konu alıyor

Ramazan ayına özel olarak hafta içi her gün 23.45'te TRT 1'de yayınlanan dizi, tarihteki ilk Alperenlerin hikayesini anlatıyor.

Yusuf Hemedani tarafından Bağdat’a gönderilen Hoca Ahmed Yesevi’nin Bağdat’ta sağladığı dirlik ve beraberliğin mücadelesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği Mavera'nın oyuncu kadrosunda Korel Cezayirli, Görkem Sevindik, Tansel Öngel ve Sinan Tuzcu gibi isimler yer alıyor.