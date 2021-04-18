Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Selimiye'nin Türk-İslam eserlerinin çok önemli bir başyapıtı olduğunu söyledi.

Mülkiyeti, Sultan Selim Han-ı bin Sultan Süleyman Han Vakfına ait olan, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği caminin zamana direnerek ve iyi korunarak bugüne geldiğini ifade eden Ersoy, caminin geçmişte dönem dönem restorasyondan geçtiğini anımsattı.

Rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandığını, restorasyon için bilim kurulu oluşturulduğunu vurgulayan Ersoy, "Restorasyon çalışması 2021 yılı programına alındı, çalışmanın takriben 3-4 yıl içinde tamamlanması düşünülüyor" dedi.

"Yapısal hasarlara, raporlar doğrultusunda müdahale edilecek"

Yapıtın kubbe ve revaklarının kurşun kaplamalarının kaldırılıp kontrol edileceğini ifade eden Ersoy şunları aktardı:

"Kubbelerinin strüktürü (taşıyıcı sistem) kontrol edildikten sonra eğer yapısal bir hasar varsa ilgili raporları doğrultusunda müdahale edilecek. Strüktürde herhangi bir sorun yoksa yeniden kurşun kaplanacak. Cephelerde çalışma iskelesi kurulduktan sonra taşlar yerinde tek tek incelenecek ve genel olarak görülen niteliksiz imitasyon onarımlar, yüzey kaplamalarında taş aşınmaları, kırık ve çatlaklar, derz boşalmaları ve kısmen korozyon hasarlarının onarım kararları bu incelemeden sonra verilecek, hangi yöntemlerle müdahale edileceği ilgili raporlar doğrultusunda uygulama esnasında belirlenecek."

Kurulacak çalışma iskelesinden sonra başta büyük kubbe olmak üzere, diğer tüm kubbe ve tavanların iskele üzerinden bir kez daha yakından inceleneceğini kaydeden Ersoy, "Mevcut tüm bezemelerin 1/1 ölçekli rölöveleri alındıktan sonra, gerekli görülen yerlerde sıva ve bezeme raspaları yapılacak, raspalar sonucu ortaya çıkacak tüm çimentolu sıva ve bezemeler mekanik yöntemlerle yapıya zarar vermeden sökülecek ve uzaklaştırılacaktır" dedi.

Geçmişteki bazı restorasyon uygulamaları yapıdan uzaklaştırılacak

Caminin cam ve ahşap pencere doğramalarının tamamen yenileceğini de belirten Ersoy şöyle devam etti:

"Uygulamada bütün caminin mdf yer döşemeleri sökülerek, özgün yer döşemeleri kontrol edilecek ve döşeme taşlarında herhangi bir hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda hasarlar giderilecek. Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap mekanik yöntemlerle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak. Cami içinde yer alan 264 alçı içlikten 1983 onarımlarında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek.

Tüm beyaz çimentolu dışlıkları ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak yenilenecek. Cami ana mekanın tüm pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile ahşap kapılar özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş olan tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak."

Selimiye Camii, restorasyon sırasında ziyarete açık olacak

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, caminin kalem işlerindeki bozulmaların da restorasyon çalışmalarında giderileceğini kaydetti.

Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verici olarak kabul edilen kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamaların restorasyon çalışmaları sırasında yapıdan uzaklaştırılmasının planlandığını anlatan Ersoy, "Ayrıca daha önce yapılan onarımlar sırasında üzerinde çalışma yapılmayan minareler ve arka revaklardaki strüktürel hasarların restorasyon esnasında ele alınması düşünülmekte" diye konuştu.

Ersoy, caminin restorasyon esnasında ibadet ve ziyarete açık tutulacağının altını çizdi.