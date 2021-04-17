Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 03:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ünlü oyuncu Helen McCrory yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AFP]
Sayısız filmde ve televizyon dizisinde yer alan yıldız oyuncu Helen McCrory 52 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü İngiliz oyuncu bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu.
McCrory'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi Damian Lewis, ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu. Lewis eşi için "Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca" ifadelerini kullandı.
McCrory, sayısız filmde ve televizyon dizisinde yer aldı.
Ünlü oyuncu, özellikle Harry Potter filmlerinde canlandırdığı Narcissca Malfoy ve Peaky Blinders dizisinde canlandırdığı Polly Shelby rolleriyle hafızalara kazındı.
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