Ünlü İngiliz oyuncu bir süredir meme kanseriyle mücadele ediyordu.

McCrory'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi Damian Lewis, ölüm haberini Twitter hesabından duyurdu. Lewis eşi için "Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca" ifadelerini kullandı.

McCrory, sayısız filmde ve televizyon dizisinde yer aldı.

Ünlü oyuncu, özellikle Harry Potter filmlerinde canlandırdığı Narcissca Malfoy ve Peaky Blinders dizisinde canlandırdığı Polly Shelby rolleriyle hafızalara kazındı.