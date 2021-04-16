5 bin 188 fotoğraf yarıştı. 7 kategoride 28 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi ödül aldı.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen '' Yılın Basın Fotoğrafları 2021'' ödülleri sahiplerini buldu.

Yılın fotoğrafı Karabağ’dan

"Yılın Basın Fotoğrafı" Azerbaycan Karabağ'dan bir kareye verildi.

Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Uğur Yıldırım'ın çektiği karede, Ermenistan'ın, Gence şehrine yaptığı füze saldırısında bir yakınının ölüm haberini alan kadının acısı görülüyor.

Gözlüğünde biriken ter ve buharla çalışan hemşirenin fotoğrafı ödül aldı

Koronavirüsle mücadelede ön safta mücadele eden sağlık çalışanları da unutulmayacak karelerde yer aldı.

Reuters Muhabiri Ümit Bektaş'ın sağlık çalışanlarının zorlu koşullarını anlatan karesi salgın kategorisinde birincilik ödülü kazandı. Fotoğrafta, bir yoğun bakım hemşiresinin koronavirüs hastalarına bakarken gösterdiği çaba, koruyucu gözlüğünde birikmiş ter ve buharda kendini gösteriyor.

Filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesi

Sağlık Çalışanlarına Saygı Özel Ödülünün sahibi de Demirören Haber Ajansı'ndan Serhat Ozan Yıldırım oldu.

Yıldırım, fotoğrafında filyasyon ekiplerinin zorlu mesailerini gözler önüne serdi.

Yılın Basın Fotoğrafları 2021 ödüllerinde bu yıl da "Sıfır Atık Özel Ödülü" verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen projenin farkındalığına destek olmak amacıyla verilen ödülün sahibi Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Selahattin Sönmez oldu.

Yarışmada ödüller Haziran ayında sahiplerini bulacak.

Yarışmaya ait kareler, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin internet sitesinden

