UNESCO, 2021 yılını Yunus Emre ve Dante Allighieri’ye ithaf etti. Roma Yunus Emre Enstitüsü de "Yunus Emre ve Dante 700. Yıl Dönümlerinde İki Evrensel Şair" isimli anma etkinliği düzenledi.

Her iki şairin ortak özeliklerini ve evrensel değerlerini yakından tanıtmak amacıyla ilk kez düzenlenen etkinlikte, Türk ve İtalyan akademisyen ve büyükelçiler bir araya geldi.

İki şairin ortak özellikleri anlatıldı

İtalya’nın Türkiye Büyükelçisi Massimo Gaiani, programın başlığına atıfta bulunarak, “İki şairin de ortak özelliklerinden bir tanesi de kendi dillerini en doğal ve gerçekten etkileyici haliyle kültürel ve edebi diller haline getirmiş olmaları. Kullandıkları dinin gerçekten de çağdaş bir dil olarak bugüne kadar gelmiş olması. Bence bıraktıkları iz gerçekten çok kuvvetli, çok derin ve değerli. Dante'nin ve Yunus Emre'nin mesajının evrensel olacağı bir dünya diliyorum” dedi.

Yunus Emre'ye ayrılmış bir etkinlik düzenleyeceklerini anlatan Schirmo, 2021 yılı boyunca İtalyanca ve Türkçe olarak 21 hafta sürecek önemli bir etkinlik maratonu hazırladıklarını söyledi.

"Kültür merkezlerinin birlikte çalışması çok kıymetli"

Bu yılın UNESCO tarafından Yunus Emre ve Dante yılı kabul edilmesinin oldukça kıymetli olduğuna vurgu yapan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, şunları söyledi:

“Yıllar önce kültür enstitüleri yoktu maalesef. Ama yüzyıllar önce yaşayan iki büyük düşünür, şair ne kadar da çok benzerlik gösteriyor. Sadece yaşadıkları dönem itibarıyla değil ya da çektikleri sıkıntılardan, zorluklardan ötürü değil, daha önemlisi varmak istedikleri noktalar açısından çok kıymetli. Yunus'ta nefes düşüncesini 1 yıldır daha çok hissedebiliyoruz, özellikle paylaştığımız nefes birbirimize hastalık ve ölüm taşıyor. Dolayısıyla nefesi alırken düşünmemiz ve ona şükretmemiz gerektiği gerçeğini ortaya koyuyor.

Kültür merkezlerinin birlikte çalışması, ortak kaygıları, ortak estetiği, ortak idare ile ortaya çıkartması çok kıymetli. Faaliyetlerimizin Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin daha güzel bir hale dönüşmesine gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.”

"İki şairin de teknikleri, tarzları oldukça birbirine yakın"

UNESCO Türkiye Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise, “İki şairin de teknikleri, tarzları oldukça birbirine yakın. Örneğin İlahi Komedya'daki cennet-cehennem ile Yunus Emre'nin Risâletü'n-Nushiyye'deki alegorik üslubuyla bütün bu kavramları kişileştirme yolu gerçekten dönemleri açısından çok önemli" dedi.