"Terzizade Saadettin Bey Konağı" olarak da bilinen binanın kullanım hakkı, Özaydın ailesi tarafından Havran Belediyesine devredildi. Bunun ardından Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Demet İnan başkanlığındaki heyet tarafından rölöve çalışması başlatıldı.

Daha sonra restorasyon başlatılan Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı konakta çalışmalar 2 yıl sürdü. Toplam 2,5 milyon lira harcanarak restore edilen tarihi bina, halk müzesi olarak hizmet verecek.

[Fotoğraf: AA]

Aslına uygun şekilde restore edildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kentteki tarihi yapıların öneminden bahsetti.

Havran'daki Terzizade Saadettin Bey Konağı'nın da Balıkesir için bir değer olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Burayı 2019'da restorasyon projesine aldık, aslına uygun şekilde restorasyonunu bitirdik. Bu yıl içinde de Havran'da tüm halkımıza hizmet verecek. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Kahramanlığınla çok büyük iş yaptın"

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da binanın tamamının ahşaptan oluştuğunu söyledi.

Konağın ilçede nadir bulunan yapılardan olduğunu anlatan Ersoy, "Burası Atatürk ile Koca Seyit'in buluştuğu bir konak olmasından dolayı hem bölgemiz hem de Havran'ımız için ayrı değer taşıyor. Müze olarak turizme açacağız. Havran'ımızdaki değerlerimizi de ön plana çıkarmış olacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Atatürk ile Koca Seyit'in konakta bir araya gelme hikayesini anlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Atatürk, Koca Seyit'e 'Büyük kahramanlık yaptın Koca Seyit. 276 okkalık top mermisini kaldırıp bugün belki Çanakkale Savaşı'nın seyrini değiştirip ayakta durmamızı sağladın. Kahramanlığınla çok büyük iş yaptın' der. Kendisine maaş bağlatmak istemesine rağmen Seyit Onbaşı 'görevini yerine getirdiğini' belirterek bunu kabul etmez."