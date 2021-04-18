Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Münir Karaloğlu, değerlendirme toplantısı için gittiği Lice'de Ashab-ı Kehf'in uyuduğu iddia edilen mağarayı ziyaretinde çevre düzenlemesi yapılması talimatını verdi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, alanın inanç turizme kazandırılması, vatandaşların alanı ziyaretlerinde mağaraya rahatlıkla çıkabilmesi ve bölgede ibadetlerini rahatlıkla yapabilmesi için proje hazırladı.

Proje kapsamında 290 metrekare alanda yapılan mescit ve abdesthanenin temel, kolon ve döşemeleri tamamlanarak, çatı yapımına başlandı.

Ekipler, mağaraya giden yolda da taştan merdiven oluşturdu. Mağaraya çıkan vatandaşlar için tehlike oluşturan yolun etrafına korkuluk dikildi.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, gelen ziyaretçilere dinlenme alanları oluşturmak için mağara çevresine bölgenin dokusunu bozmayacak ahşap kent mobilyaları yerleştirecek.