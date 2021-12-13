Mardinli İbrahim Cihan ve Rukiye Cihan çifti, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) sanatkarlara verdiği destekle Birinci Cadde'de atölye kurdu.

Genç çift, yaklaşık 7 ay önce yüzde 55 hibe desteğiyle kurdukları atölyede, Anadolu'nun 3 bin yıllık gümüş işleme sanatı olan telkari ürünler hazırlıyor.

Her türlü takı ile süs eşyasını yapan çiftin hazırladığı ürünler hem yurt içi hem de yurt dışında ilgi görüyor.

Rukiye Cihan, telkari sanatını yaklaşık 6 yıldır yaptığını, devlet desteğiyle açtıkları atölyede eşi ile çalıştığını söyledi.

"Mardin'e özgü bu sanatı yaşatacağız"

Bu sanatın yok olmasını istemediğini söyleyen Cihan, "Mardin'e özgü olan bu sanatı yaşatacağız. Burada ürettiğimiz ürünleri hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiyoruz. Sipariş üzerine ve buraya gelen yerli ve yabancı turistlere satıyoruz" dedi.

25 yıldan bu yana bu işi yaptığını ifade eden İbrahim Cihan ise "Devletin desteğiyle iş yerimizi açtık. Bu meslekte çalışırken büyük maddi gücümüz yoktu. Devletin desteği güzel oldu. Bu mesleği yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.