Türk dünyasının ortak değeri yazar Cengiz Aytmatov, 12 Aralık 1928'de Kırgızistan'da dünyaya gelmişti.

Mayıs 2008'de belgesel çekimleri için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'da rahatsızlanan Aytmatov, tedavi için götürüldüğü Almanya'da vefat etmişti.

Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi’nde, yazar Aytmatov'un kabrine gelen ailesi, meslektaşları ve sevenleri, çiçekler bıraktı ve dualar etti.

"Türk dünyasının yorulmaz edebiyat elçisi"

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, mezarın başında yaptığı konuşmada, Manas Üniversitesi kampüs adının Cengiz Aytmatov olduğunu hatırlatarak "Kırgızistan'ın ruhu, bozkırın bilgesi, Türk dünyasının yorulmaz edebiyat elçisi Cengiz Aytmatov'u sevgi, özlem ve rahmetle anıyorum." dedi.

Milli Bilimler Akademisi bünyesindeki Dil ve Edebiyat Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdıldajan Akmataliyev, Aytmatov'u eğitim kurumlarında düzenledikleri etkinliklerle andıklarını belirtti.

Kitap okuma etkinliği düzenlendi

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı da Bişkek'teki Aytmatov heykeli önünde kitap okuma etkinliği düzenledi. Aytmatov'la ilgili birçok yarışma yapıldı, başarılı olanlar ödüllendirildi.