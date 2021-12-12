Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait araçlara zarar verdiler
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sivil Yahudi işgalciler Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.
Yerel kaynaklar, Sivil Yahudi işgalcilerin gece saatlerinde Doğu Kudüs’teki Nablus Caddesi çevresinde park edilmiş 15 aracı taşladığını, bazı araçları da kundaklamaya çalıştığını açıkladı.
Yahudi yerleşimciler, Nablus Caddesi yakınındaki Filistinlilere ait bir otomobil galerisindeki araçların camlarını da kırdı.
Son dönemde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün özellikle Şeyh Cerrah Mahallesi fanatik Yahudiler ile Filistinliler arasında çekişme ve sürtüşmelere sahne oluyor.
Etiketler: Filistin Devleti Yahudi Yerleşimi
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