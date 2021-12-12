Dişi ikizler ağustos ayında dünyaya geldi. Anneleri Huan Huan ve babaları Yuan Zi, Fransa ile iyi ilişkileri vurgulamak amacıyla Çin'den 10 yıllığına ödünç alınarak Paris'in güneyindeki Beauval Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.



Huanlili ve Yuandudu adlı ikiz yavrular, 2017'de Fransa'da dünyaya gelen ilk panda Yuan Meng'den sonra dünyaya gelen ikinci ve üçüncü yavru oldu.



Yavrular Çin'e gönderilmeden önce birkaç yıl Fransa'da kalacak.

[Fotoğraf: AP]