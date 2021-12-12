Haber Giriş: 12 Aralık 2021 Pazar 09:54Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD kasırga: Felaketin öncesi ve sonrası
ABD’yi kasırga ve hortumlar vurdu. Ülkenin güney ve orta kesimlerindeki eyaletlerde etkili olan kasırgada en çok can kaybı Kentucky'de yaşandı. Eyalet valisi, hortumda can kaybının en az 70 olduğunu, ölü sayısının 100'ü geçebileceğini söyledi.
Bir dizi kasırga ABD'nin altı eyaletini kasıp kavurdu ve geriye büyük bir yıkım bıraktı. Bazı bölgelerin yıkımdan önceki ve sonraki halleri uydu görüntülerinden alındı.
Arkansas'ta bir huzurevi, Kentucky'de bir mum fabrikası ve Illinois'de bir Amazon deposu kasırgadan etkilenen yerlerden sadece birkaçı.
[Fotoğraf: Reuters]
Kentucky'de en az 100 kişi hayatını kaybetti
İçinde 110 kişinin olduğu tahmin edilen mum fabrikasından 40 kişi kurtarıldı.
Yetkililer, Illinois, Edwardsville'deki Amazon deposunda ise altı işçinin öldüğünü ve daha fazla kişi için hayatta kalma umudu olmadığını söyledi.
Kentucky Valisi Andy Beshear yaptığı açıklamada bölgede en az 100 kişinin öldüğünü tahmin ettiklerini ifade etti.
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