Amerika Birleşik Devletleri'ni kasırga ve hortumlar vurdu. Ülkenin güney ve orta kesimlerindeki eyaletlerde etkili olan kasırga felakete yol açtı. Onlarca kişi hayatını kaybetti.

ABD’yi vuran kasırga ve hortumlar geriye büyük bir yıkım bıraktı. Bir mum fabrikasını da yerle bir eden kasırgada en çok can kaybı Kentucky'de yaşandı. Detayları @trthaber muhabiri Ali Artmaz, harabeye dönen bölgeden aktardı. pic.twitter.com/WmyFm4RXKb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 12, 2021

TRT Haber Muhabiri Ali Artmaz, felaketi yaşayan Kentucky'nin Mayfield ilçesinde yaşananları anlattı.

"36 saat önce cıvıl cıvıl olan ilçenin en işlek caddesi tamamen sessizliğe bürünmüş durumda. Elektrik yok,internet çekmiyor. Binalar hortumun etkisiyle birbirinin içine geçmiş. Onlarca araba harabeye dönmüş. ABD'nin en hızlı hortumlardan biri olduğu ve hızının 400 km hıza kadar ulaşabildiği tahmin ediliyor."

En çok can kaybı Kentucky'de yaşandı. Eyalet valisi, hortumda can kaybının en az 70 olduğunu, ölü sayısının 100'ü geçebileceğini açıkladı.