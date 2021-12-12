Kadir İnanır, 20 Kasım'da aniden rahatsızlanmış ve ambulansla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanes'ine götürülmüştü.

Beyin damarında pıhtı attığının belirlenmesinin ardından yoğun bakıma alınan İnanır, ameliyat edilip bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

Durumunun iyiye gitmesi üzerine normal servise geçen 72 yaşındaki sanatçı, bugün taburcu oldu.

İnanır, hastaneden ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen herkese teşekkür etti.

Kendisiyle ilgili haberleri sosyal medyadan takip ettiğini belirterek gazetecilere de teşekkür eden İnanır, "Bu hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş ve düzenlenmiş yerler. Hastaneler, insanların en kötü günlerinde sağlık sunan mekanizmalar. Can kurtaran, can suyu veren yerler." ifadelerini kullandı.

"Sanatçımızı şifayla taburcu ettik"

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kadir İnanır'ın beyin damar hastalığı ön tanısıyla 20 Kasım'da hastaneye yatırıldığını ve 21 Kasım'da ameliyat edildiğini belirtti:

"Prof. Dr. Erdal Coşkun hocamızın çok başarılı müdahalesiyle ameliyat başarılı bir şekilde geçirildi. Yakın takibimizde yoğun bakım ve servis hizmetlerimiz devam etti. Tetkik ve tedaviler sonucunda bugün itibarıyla sanatçımızı şifayla taburcu ettik. Sanatçımızın kendisine hastanemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Tetkik ve tedavi uyumu en üst düzeydeydi. Dolayısıyla biz de çok zorlanmadık. Kendisi de bizlere çok teşekkür ederek ayrıldılar. Allah yolunu açık etsin. Tabii ki onun doktor takip süreci devam etmekte. İlgili doktorlarımız bu takibi yapacaklar."