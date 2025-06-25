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Kültür-Sanat
AA 25.06.2025 11:48

Magnesia Antik Kenti'nin en büyük meydanı gün ışığına çıkıyor

Aydın'da, geçmişi 2400 yıl öncesine dayanan Magnesia Antik Kenti'nin en büyük meydanı, mermer döşemesi sağlam bir şekilde ortaya çıkartılıyor.

Magnesia Antik Kenti'nin en büyük meydanı gün ışığına çıkıyor
[Fotograf: AA]

Aydın'ın Germencik ilçesindeki antik kentteki kazılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Kökdemir başkanlığında devam ediyor.

Antik kentteki kazılar, 2021 yılından bu yana içinde Zeus Tapınağı'nın bulunduğu, Magnesia'nin en büyük meydanında (agora) yürütülüyor.

"Büyük bir arşiv ortaya çıkacak"

Kazı Başkanı Doç. Dr. Kökdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında agoraya yoğunlaştıklarını, geçen sürede heyecanlandıran gelişmeler yaşandığını söyledi.

Alanın üzerinin depremler ve Büyük Menderes Nehri'nin taşmasıyla mille kaplandığını, üzerindeki dolgunun yaklaşık 4 metre yükseklikte olduğunu belirten Kökdemir, altındaki neredeyse tüm mimari parçalara sağlam olarak ulaştıklarını, ziyaretçiler için heyecanlı bir rotanın oluşacağını anlattı.

Agoranın tamamının 25 bin metrekare olduğunu kaydeden Kökdemir, "10 bin metrekareye yakın bir alanı ortaya çıkardık. Buluntu inanılmaz. Bütün mermer döşeme, yaklaşık 10 bin metrekare içinde sağlam olarak ele geçti. Bu çok önemli. Agoranın genişliğini 25 bin metrekare olarak düşünürsek yüzde 50'lilere yaklaştık. Agoranın bu sefer kısa kenarına, güney stoalara (sütunlu galeriler) doğru genişlemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Magnesia Antik Kenti'nin en büyük meydanı gün ışığına çıkıyor

Kökdemir, mermer döşemeli 25 bin metrekarelik meydanının dört tarafında sütunlar ve mekanlar bulunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz o mekanların bir devlet arşivi olarak kullanıldığını biliyoruz. Bugüne kadar Almanlar döneminde yapılan çalışmalar dahil, Magnesia'ya ait 200'e yakın yazıt, onların açtığı sadece iki küçük mekanda ortaya çıkartıldı. Çalışma tamamlandığında 25 bin metrekarelik büyük bir arşiv ortaya çıkmış olacak. Akdeniz Havzası'ndaki tüm antik kentler içinde belki de en sağlam korunmuş, en büyük agorayı ortaya çıkartıyoruz. Onun için çok önemli. Bu şekilde korunmuşluk bulmanız çok zor."

"Kentin belleği bu yapının içinde"

Agoranın "kentin kalbi" olduğunu, birçok yazıta ulaşmayı beklediklerini vurgulayan Kökdemir, "Devlet agorası veya kutsal agora dediğimiz alışverişin yapıldığı yer değil, kentin kalbini, ruhunu barındıran ve geçmişe dönük bilgilerin geleceğe aktarıldığı bir anıtsal kompleks olarak düşünün burayı. Yani kentin belleği, bu yapının içindeki bilgilerde. Onun için çok önemli bir agoradayız" dedi.

Kökdemir, kazıların tamamlanmasıyla Batı Anadolu için önemli bilgilere ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

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Ankara Üniversitesi Antik Çağ Aydın Turizm Kültür ve Turizm Bakanlığı Arkeoloji
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