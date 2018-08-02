"Macahel"de muhteşem doğaya yolculuk

Artvin Borçka Macahel'de (Camili Havzası) insan etkisine maruz kalmamış yeşil vadiler, yüksek alpin çayırları, yaşlı ormanlarının yanı sıra saf Kafkas ırkı arı, boz ayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, dağ horozu ve yırtıcı göçmen kuşları da gözlemlemek mümkün.

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı

Nemin egemenliği altında derin vadiler boyunca yükselen bakir bitki örtüsü ile yağmur ormanı ekosistemi özelliğine de sahip Macahel, dünyanın 25 sıcak noktasından biri olarak Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olma özelliği taşıyor.

UNESCO'nun İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı doğrultusunda 29 Haziran 2005'te "Biyosfer Rezervi Alanı" ilan edilen Macahel, her yıl doğa tutkunu yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

"Biyo çeşitlilik bakımından çok zengin bir bölge"

Camili Köyü'nün muhtarı Altan Gülbin, 6 köyden oluşan havzanın Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olduğunu hatırlattı.

"Bu bölge bitki ve biyo çeşitlilik bakımından çok zengin bir bölge. Oldukça yüksek bir turizm potansiyeline sahip bir bölgede yaşıyoruz. Artvin'in en uzun yeşil yolu bizde. Turistlerin ilgisi her geçen yıl giderek artıyor. Macahel dediğiniz zaman arısıyla, balıyla ve doğasıyla ön planda. Gelen misafirlerimize yaylaları gezmelerini tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin en yüksek şelalesi olan Maral Şelalesi yine bu bölgede. Tüm bu güzellikleri görmeleri için tüm vatandaşlarımızı Camili’ye bekliyoruz."

Maral Şelalesi ziyaretçilerini büyülüyor

Camili Havzası'ndaki 6 köyden biri olan Maral Köyü'nde bulunan, yöre halkının "yeryüzü cenneti" olarak adlandırdığı Maral Şelalesi, bölgeyi ziyaret eden turistlerin vazgeçilmezi konumunda.

Ormanla çevrili patika yoldan yaklaşık 10 dakika yürünerek ulaşılan Maral Şelalesi, 68 metreden vadi tabanına dökülüyor. Tabanda yaklaşık 100 metrekarelik göl oluşturan şelale, çevresindeki doğal yaşlı orman ve bitki örtüsüyle eşsiz görüntüler oluşturuyor.

Macahel Maral Köyü'nde Osmanlı döneminde 1851'de inşa edilen tarihi İremit Camii, ahşap mimarisi ve kök boya kullanılarak yapılan rengarenk motifleriyle göz dolduruyor. 2 asra yakın bir süre yıkılmadan günümüze kadar gelen ata yadigarı cami, bölgenin en önemli tarihi yapılarının başında geliyor.

Camili Köyü merkezinde 1855 yılında yapılan cami ile Gürcü Krallığı döneminde yapıldığı ön görülen kemer köprüler de havzanın kültürel tarihi yapılarını teşkil ediyor.

Kaynak: AA