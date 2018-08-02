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447 yıllık han "Gastronomi Merkezi" olacak

Kastamonu Belediyesi'nin restore edeceği tarihi Acem Hanı, yöresel yemeklerin tanıtılacağı "Gastronomi Merkezi" olarak kullanılacak.

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447 yıllık han &quot;Gastronomi Merkezi&quot; olacak

Yöresel mutfağın tanıtımı açısından Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyacak merkezde, Kastamonu yemeklerinin en iyi şekilde yapılabilmesi adına eğitimler verilecek, gastronomi alanında bilimsel toplantılara da ev sahipliği yapılacak.

Konuyla ilgili Belediye Toplantı Salonu'nda, Kastamonu Belediyesi öncülüğünde çalıştay düzenlendi.

Moderatörlüğünü Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi İrfan Mısırlı'nın yaptığı çalıştayda konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'nun tarihi, kültürel değerlerinin korunması, onarılması ve iyi bir fonksiyon yüklenerek sürekli hale getirilmesinin en büyük misyonları arasında yer aldığını belirtti.

"Kastamonu yemekleriyle ön plana çıkmalıydı"

Acem Hanı'na bu anlayışla yaklaştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Babaş, şunları anlattı:

"Kastamonu yemekleriyle ön plana çıkmalıydı. Ama bir türlü birlik beraberlik olmamıştı. Ben inanıyorum ki Acem Hanı'nı, Gastronomi Hanı olarak yeni ismiyle düzenlediğimizde hem bu bölgede hem Türkiye'de hem de dünyada ses getirecek bir yer haline getirebiliriz. Biz buna emek veriyoruz. Hem ilmi açıdan hem de yerel açıdan bütün fonksiyonları bir araya getirip buraya dünya çapında bir fonksiyon yüklemeye gayret gösteriyoruz."

Projenin mimarı Mümtaz Beyazoğlu ise, Acem Hanı'nın 1571 yılında yapıldığını söyledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: yemek, kastamonu, gastronomi, Acem Hanı
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