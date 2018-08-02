Komana Pontika Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 10 yıldır devam ediyor

Tokat Komana Pontika Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların başkanlığını yürüten ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yerleşim Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Erciyas, "Umuyoruz bu sene de geçtiğimiz yıllardaki gibi Osmanlı'dan Roma dönemine çok çeşitli dönemlere ait bulgularla Komana ve dolayısıyla Tokat'ın tarihine katkıda bulunuruz" dedi.

Erciyas, antik kentteki kazı çalışmalarının 10'uncu yılında olduklarını ve bu yıl çalışmaları 38 kişilik ekiple sürdürdüklerini söyledi.

Ağustos ayının ortalarına kadar sürecek

Bu yıl çalışmalara Temmuz ayında başladıklarını belirten Erciyas, çalışmaların, Ağustos ayının ortalarına kadar süreceğini anlattı.

Kazıda 18 kişilik bir bilimsel heyetin görev aldığını vurgulayan Erciyas, şöyle konuştu:

"Yirmi işçi arkadaşımız ile çalışıyoruz. Çalışmalarımıza, erken döneme indiğimiz harçlı yapılar etrafında devam ediyoruz. İkinci çalışma alanımız sur duvarı, sur duvarlarımızı mümkün olduğu halde görünür hale getirmeyi amaçlıyoruz. Çünkü ziyaretçilere bilgi sağlayan bölge. Çalışmalarımızı geniş alanlarda sürdürüyoruz ki daha geniş çaplı sonuçlara ulaşabilelim."

Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Ana Tanrıça Ma'ya adanmış kutsal bir alandı.

Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK'ın da desteklediği Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz yöresinin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kentsel dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konuldu.

Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarından sonra, antik kentin gün yüzüne çıkartılması için yapılan kazı çalışmaları ise 10 yıl önce başladı.

Kaynak: AA