Lübnanlı turistlerin tatil için tercihi Türkiye

Lübnan Sivil Havacılık Araştırma ve Bilimsel Çalışmalar Birimi Başkanı Encal Avad, farklı tatil ve kültürel mekanlara ilgi duyan Lübnanlılardan bir kesimin yılda birkaç kez Türkiye'ye seyahat ettiğini belirtti.

"Bu yıl Türkiye'ye gelen Lübnanlıların oranı 2017'ye kıyasla arttı"

Bu yıl Türkiye'ye gelen Lübnanlıların oranının 2017'ye kıyasla ciddi artış gösterdiğini söyleyen Encal Avad, ağustos ayında iki ülke arasında gerçekleştirilen günlük uçak seferlerinin 29 ila 44 arasında değiştiğini ifade etti.

Avad, seyahat acenteleri tarafından sunulan cazip tatil paketleri, dinlenme ve eğlence aktivitelerinin Lübnan vatandaşlarını Türkiye'ye yönlendirmede önemli rol oynadığına dikkat çekti.

Lübnanlı turistler için çok uygun gelen Türkiye'deki bir haftalık tatil paketinin 500 doları geçmediğini belirten Avad, iki ülke arasında vizesiz girişin de Lübnanlıların Türkiye'yi tercih etmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

'Türkiye'ye seyahat edenlerin sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı'

Turizm ve Seyahat Acentesi yetkilisi Rita Ağnatyos Türkiye ile uzun yıllardır çalıştıklarını anlattı.

Bu yıl Lübnanlı turistleri çeken ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyleyen Ağnatyos, "Lübnanlıların Türkiye'ye ilgisi, 2018 yılının ilk yarısında yaklaşık yüzde 50 arttı" dedi.

Ağnatyos, Antalya, Dalaman ve Bodrum'a günlük doğrudan gerçekleştirilen uçuşların Lübnanlıları ciddi anlamda memnun ettiğini ve her müşterinin ikinci veya üçüncü tatil paketi için kendilerine dönüş yaptığını belirtti.

"Türkiye'nin tercih edilmesinde birçok faktör etkili"

Lübnanlı turistlerin Türkiye'yi tercih etmesinde birçok faktörün etkili olduğunu vurgulayan Ağnatyos, sözlerine şöyle devam etti:

"Lübnanlılar, yakın olmasının yanı sıra vizesiz giriş ve eğlenceli alışveriş gibi birçok avantajdan dolayı Türkiye'ye seyahat ediyor. Türkiye aynı zamanda bütün kesimlere hitap eden etkinlik ve hizmetlerle donanımlı bir ülke. Bu nedenle Lübnanlı turist, 2018 yılında İstanbul ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine ilgi gösterdi."

Kaynak: AA