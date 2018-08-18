Zamana meydan okuyan tarihi miras: Karacabey Külliyesi

Karacabey Külliyesi, Fatih Sultan Mehmed'in kumandanlarından Celalettin Karaca Bey tarafından Hamamönü olarak bilinen mevkiye 1440'ta inşa edildi.

Cami, türbe, imaret, çeşme, hamam, ahır binaları ve mahzen gibi bölümleri bünyesinde barındıran Külliye'den günümüze sadece cami, türbe, çeşme ve hamam ulaşabildi.

Bugün kurulan yeni yaşam alanlarının gelişmesiyle cami ve türbe, Hacettepe Üniversitesi Merkez Yerleşkesi'nin sınırları içinde kaldı. Tarihi hamam ise Talatpaşa Bulvarı üzerinde kendi adını verdiği Hamamönü semtinde başkentlilere hizmet vermeye devam ediyor.

Sohbetler yapılıyor, konaklama hizmeti veriliyor

Misafirhaneleriyle zaviyeli camilerin klasik örneklerinden olan cami, Sultan 2. Murat dönemi mimari özelliklerini taşıyor. Son cemaat yeri olarak bilinen alanın 5 kubbesinin yanında, caminin iç mekanı sade bir görünüme sahip.

Karacabey Camii'nde zaviyeli yapıların mimari özelliği olan ibadet mekanının iki yanında bulunan ve birer kapıyla ana ibadet alanına bağlanan kare yapılar bulunuyor.

Doğudaki odanın asıl şeklini korumasıyla birlikte bu mekanlar, dönemin ileri gelenlerinin toplandığı, sohbetlerin yapıldığı ve konaklama hizmetlerinin verildiği sosyal alanlar olarak da biliniyor.

Karacabey'in naaşı Külliye'ye defnedildi

Cami ile yan yana bulunan Külliye'nin kapısındaki kitabede yer alan ifadeye göre, 1444'te Varna'da şehit olan Celaleddin Karacabey'in naaşı buraya defnedildi.

Karacabey Türbesi aynı yıl içerisinde Mimar Ahmet Ağa tarafından inşa edildi. 1796'da 3. Selim zamanında Pir Mehmet Bey tarafından onarıldı. Ayrıca türbede Karacabey'in oğlu Ahmet Çelebi'ye ait sanduka da bulunuyor.

Kubbe kurşunla kaplandı

Karacabey Külliyesi'ndeki yapıların bir parçasını oluşturan ve sekizgen planda yapılan türbe, Bursa kemerli eyvan ve iki yanında nişi olan bir giriş mekanıyla dikkat çekiyor.

Türbenin aydınlatılması ise her cephede sivri kemerli nişler içine alınan pencereler vasıtasıyla sağlanıyor.

Sultan 2. Abdülhamit döneminde kurşun kaplaması sökülerek ahşap bir çatıyla örtülen kubbe, 1943'te Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından tekrar kurşunla kaplandı.

Asırlık hamam başkentlilere hizmet veriyor

Karacabey Hamamı ise uzun yıllara rağmen ayakta kalmayı başardı. Kadınlar ve erkekler için çifte hamam olarak yapılan eserin duvarları ve zemini mermerle kaplanmış. Üstten, daire, çokgen ve yıldız şekilli ışıklıklarla hamama aydınlık sağlanmış.

Karacabey Hamamı'nın yıkanma ve soyunma olarak tabir edilen kısımları 1979'da onarılarak hizmete alındı. Asırlık Karacabey Hamamı'nda bugün de başkentlilere hizmet veriliyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı

Başkentin önemli gezi mekanlarının bulunduğu Hamamönü semtindeki yapı, yerli ve yabancı turistler yoğun olarak ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor.

Etraftaki mekanlarda vakit geçiren ziyaretçiler, tarihi yapı önünde fotoğraf çektiriyor.

Kaynak: AA