Kültür-Sanat
TRT Haber 30.12.2025 17:04

Kültür Yolu Festivali kapsamında 20 şehirde 9 binin üzerinde etkinlik düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali'nin dünyanın en büyük kültür-sanat seferberliklerinden birine dönüştüğünü, 20 şehirde 9 bin 600'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kültür Yolu Festivali kapsamında 20 şehirde 9 binin üzerinde etkinlik düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 2025'in kültür ve festivallerin yılı olduğunu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü çatısı altında, yıl geneline yayılan güçlü bir programla kültür ve sanatı Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarla buluşturduklarını ifade etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ulaştığı ölçekle dünyanın en büyük kültür-sanat seferberliklerinden birine dönüştüğünü vurgulayan Ersoy, 20 şehirde, 1.000'in üzerinde etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bakan Ersoy, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşayan Miras Şölenleri ve Bir Anadolu Şenliği ile gelenekten çağdaşa uzanan kültürel zenginliğimizi şehirlerimizde, meydanlarımızda, sahnelerimizde yaşattık. 2026’ya daha geniş bir coğrafya, daha güçlü içerikler ve artan bir kültür ivmesiyle hazırlanıyoruz. Kültür ve sanatı hayatın merkezine yerleştirmeye kararlıyız."

Mehmet Nuri Ersoy Kültür Yolu Festivali
OKUMA LİSTESİ