Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 30.12.2025 16:00

Sinema alanında bu yıl 316 milyon lira destek sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025'te sinema alanında 150 projeye toplam 316 milyon 674 bin lira, Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında ise 101 sinema salonu işletmesine 42 milyon 750 bin lira destek verildiğini açıkladı.

Sinema alanında bu yıl 316 milyon lira destek sağlandı

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Sinemada üretimi destekleyen, gösterim altyapısını güçlendiren bir yılı geride bıraktık. 2025 yılında Sinema Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla sinema alanında toplam 150 projeye 316 milyon 674 bin lira destek sağladık. Yerli Film Gösterim Desteği kapsamında 101 sinema salonu işletmesine 42 milyon 750 bin lira destek verdik." ifadelerini kullandı.

Türk sinemasını dünyaya taşıdıklarını ifade eden Ersoy, Cannes, Berlin, Şanghay ve Kahire gibi dünyanın önde gelen film festivalleri ile MIPCOM, MIPTV ve ATF-Asia TV Forum ve Market gibi uluslararası dizi ve içerik fuarlarında Türkiye stantları kurarak filmlerin, dizilerin ve ülkenin tanıtımını gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ersoy, Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel ve sanatsal işbirliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin 2023'te Azerbaycan'da, 2024'te Türkmenistan'da ve 2025'te Kazakistan'da Bakanlık destekleriyle düzenlendiğini ifade etti.

750 binin üzerinde çocuğa sinema deneyimi sağlandı

Sinemayı çocuklarla da buluşturduklarını belirten Ersoy "Çocuklar İçin Gezen Sinema" projesi kapsamında, depremden etkilenen iller dahil 72 il ve 598 ilçede 750 binin üzerinde çocuğa sinema deneyimi sağlandığını kaydetti.

Ersoy, görsel hafızayı geleceğe taşıdıklarını belirterek, "Atatürk'ün daha önce yayımlanmamış görüntülerinden Osmanlı'nın son dönemine, Cumhuriyet'in ilk yıllarından Anıtkabir'in yapım sürecine ve Kore Savaşı'na uzanan yüzlerce belge filmi dijitalleştirerek YouTube'daki 'Sine' kanalımız üzerinden kamuoyuyla buluşturduk." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu ile Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan MSGSÜ Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu'nun özel arşivlere taşındığını ve modern koşullarda koruma altına alındığını ifade eden Ersoy, sinema alanında üretimi destekleyen, erişimi genişleten ve Türkiye'nin anlatı gücünü dünyaya taşıyan bir yaklaşım doğrultusunda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

ETİKETLER
Sinema Mehmet Nuri Ersoy
Sıradaki Haber
Ulucanlar Cezaevi Müzesi bu yıl 500 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:39
YÖK, SSB ve TUSAŞ’tan lisansüstü eğitimde stratejik işbirliği
17:31
Dünya genelinde 4,4 milyardan fazla kişi kentsel alanlarda yaşıyor
17:31
Evrende ilk: Nadir bir galaksi birleşmesi keşfedildi
17:10
Bakan Fidan, Somalili mevkidaşı Abdüsselam Abdi Ali ile görüştü
17:26
Kültür Yolu Festivali kapsamında 20 şehirde 9 binin üzerinde etkinlik düzenlendi
16:50
İletişim Başkanlığı "DEAŞ ile yeterli mücadele edilmediği" iddiasını yalanladı
Sarıkamış şehitleri kardan heykellerle anılıyor
Sarıkamış şehitleri kardan heykellerle anılıyor
FOTO FOKUS
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ