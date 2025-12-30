Elazığ'da 7 bin 500 yıllık taş mühür gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Valilik destekleriyle Elazığ Müze Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde, merkeze bağlı Tadım köyündeki kale ve höyükte geçen yıl başlatılan arkeolojik kazı sezonu kış koşulları nedeniyle sona erdi.

Bakanlık tarafından "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alınan kale ve höyükte yürütülen kazılarda, bugüne kadar üç kutsal ocak, Nahçıvan tipli karaz çömlekler, günlük yaşamda kullanılan aletler, ok uçları, stilize heykelcikler, geometrik bezemeli tek kulplu testi, dağ keçisi bezemeli çömlekler, hububatın değişiminde kullanılan çeç damga mühür ile Geç Kalkolitik ve Erken Tunç dönemine tarihlendirilen 160x130 santimetre ebadında "boğa başlı sunak" bulundu.

Kale ve höyükte yürütülen kazılarda son olarak 7 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen taş mühür gün yüzüne çıkarıldı.

Mühür, Elazığ Arkeoloji Etnografya Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

Bu yıl kazılarda ortaya çıkarılan etütlük ve envanterlik eserler ile arkeolojik ve kültürel varlıkların restorasyonu, analiz ve yayın işleri Elazığ Müze Müdürlüğü tarafından yılın 12 ayı sürdürülüyor.

"Taş mührün sahiplik, mülkiyet veya kimlik tarzı bir unsur olduğu değerlendiriliyor"

Vali Numan Hatipoğlu, bu yıl kentte Tadım Kalesi ve Höyüğü, Harput ve Palu kaleleri ile Salkaya köyünde olmak üzere 4 farklı noktada arkeolojik kazı yapıldığını dile getirdi.

Tadım Kalesi ve Höyüğü'ndeki kazılarda üst katmanlarda ilk etapta Osmanlı, Selçuklu, Roma, Bizans ve M.Ö. 3500 yıllarına kadar uzanan buluntular elde ettiklerini belirten Hatipoğlu, derinlere inildikçe elde edilen buluntuların kentin tarihini Neolotik Çağ'a kadar götürdüğünü söyledi.

Hatipoğlu, "Tadım Köy'ünde bulduğumuz buluntular arasında daha öncesinde kentte eşine rastlamadığımız bir taş mühür ortaya çıktı. Bu mührün sahiplik, mülkiyetle ilgili veya kimlik tarzı bir unsur olduğu değerlendiriliyor. Buna ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu, bölgemizde medeniyetin yaklaşık M.Ö. 7500'lü yıllara kadar uzandığına dair bir buluntu. Elde edilen tüm bu buluntular Elazığ'ın kadim zamanlardan itibaren bir yerleşim merkezi olduğunu bizlere gösteriyor." dedi.

Gelecek yıl kazı alanının genişletilmesi hedefleniyor

Salkaya köyünde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan hayvan figürlerinin resmedildiği tarihi mozaik ile 70 metre güneyinde, yer altı görüntüleme radarıyla bir tarlada tespit edilen Roma Hamamı'nın da kentin tarihi zenginliğine değer kattığını dile getiren Hatipoğlu, jeoradar sonuçlarına göre gelecek yıl buradaki kazı alanını genişleteceklerini aktardı.

Hatipoğlu, vatandaşların bu bölgeye olan ilgi ve alakasını artırmak için Pertek kara yolu üzerinde bir dinlenme alanı, bekleme yeri, otopark ve satış alanları oluşturmayı planladıklarını anlatarak, bu sayede tarihi mozaiğin ziyaret edilmesine de olanak sağlayacaklarını kaydetti.

2026 yılı için İl Özel İdaresi olarak burada bu yönde çalışmalar yapmayı planladıklarını ifade eden Hatipoğlu, Otoparktan mozaik alana erişim için bir menfez yapılmasının da düşünüldüğünü vurguladı.

Palu Kalesi'nde ise zirvede başlayan kazılarda Osmanlı dönemine tarihlenen karakolun gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada yaptığımız çevre düzenlemeleri ile kaya mezarlarının temizlenmesi ve ziyarete kısmi olarak açılması sağlandı. Önümüzdeki süreçte Palu Kalesi'nde katman katman inildikçe ilimiz için daha önemli, güzel arkeolojik sonuçlar alacağımızı değerlendiriyoruz. Yine aynı bölgede 50 metre uzunluğunda Urartu dönemine ait kale suru ortaya çıktı ki bu da yine yekpare olması anlamında çok özel ve önemli. Kazılarda ortaya çıkarılan buluntular Elazığ'ımızın ne kadar zengin bir kültür ve medeniyete sahip olduğunu gösteriyor. Harput Kalesi kazılarımız düzenli olarak devam ediyor. Burada Fetih Mescidi'ni tekrar inşa edeceğiz. Ayrıca Fırat Kalkınma Ajansı ve belediyemiz işbirliğiyle karşılama merkezinin gerçekleştirilmesi de 2026 yılı hedeflerimizden biri."